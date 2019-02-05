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Расписание матчей
Англия. Кубок
Вулверхэмптон - Шрусбери Таун
Вулверхэмптон - Шрусбери Таун: обзор матча 05 февраля 2019
Вулверхэмптон
05.02.2019, вторник, 22:45
Англия. Кубок, 1/16 финала
3 : 2
Завершен
Шрусбери Таун
2'
М. Доэрти
45+6'
М. Доэрти
62'
И. Кавалейру
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Вулверхэмптон - Шрусбери Таун
ГОЛ! 3:0!
И. Кавалейру
Пас отдал
М. Доэрти
62'
ГОЛ! 2:0!
М. Доэрти
Пас отдал
Х. Кастро
45'
+6
ГОЛ! 1:0!
М. Доэрти
2'
Начало матча
Статистика матча Вулверхэмптон - Шрусбери Таун
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Вулверхэмптон
- : -
24.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
2 : 1
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Шрусбери Таун
Англия. Вторая лига, 17 тур
Шрусбери Таун
- : -
28.11.2026
Челтенхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Честерфилд
4 : 1
21.11.2026
Шрусбери Таун
Англия. Вторая лига, 15 тур
Шрусбери Таун
2 : 1
14.11.2026
Олдхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Шрусбери Таун
1 : 2
31.10.2026
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Ротерхэм
3 : 3
24.10.2026
Шрусбери Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Кроули Таун
2 : 3
20.10.2026
Шрусбери Таун
Информация о матче
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