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Расписание матчей
Кубок Французской Лиги
Страсбур - Бордо
Страсбур - Бордо: обзор матча 30 января 2019
Страсбур
30.01.2019, среда, 20:45
Франция. Кубок лиги, 1/2 финала
3 : 2
Завершен
Бордо
49'
Л. Ажорк
55'
Л. Мотиба
60'
Л. Мотиба
14'
Ю. Санкаре
82'
Д. Бриан
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Страсбур - Бордо
82'
Желтая карточка
Д. Бриан
82'
ГОЛ! 3:2!
Д. Бриан
Пас отдал
Ф. Камано
ГОЛ! 3:1!
Л. Мотиба
Пас отдал
Л. Ажорк
60'
ГОЛ! 2:1!
Л. Мотиба
Пас отдал
К. Лала
55'
ГОЛ! 1:1!
Л. Ажорк
49'
Желтая карточка
И. Сиссоко
45'
14'
ГОЛ! 0:1!
Ю. Санкаре
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Страсбур
21
Бингуру Камара
ВР
19
Антони Каси
ЛЗ
18
Пабло Мартинес
ЦЗ
23
Стефан Митрович
ЦЗ
5
Ламин Коне
ЦЗ
70
Кенни Лала
ПЗ
28
Ибраима Сиссоко
ОП
24
Юссуф Фофана
ЦП
28
Адриен Томассон
АП
35
Лебо Мотиба
ЦФ
19
Людовик Ажорк
ЦФ
Главный тренер
Уго Оливейра
Бордо
56
Бенуа Костиль
ВР
29
Максим Пундж
ЛЗ
23
Пабло
ЦЗ
23
Жюль Кунде
ЦЗ
20
Юссуф Сабали
ПЗ
14
Янн Карамо
ЛВ
94
Отавио
ОП
13
Юнус Санкаре
ЦП
18
Ярослав Плашил
ЦП
90
Самуэль Калу
ПВ
7
Джимми Бриан
ЦФ
Главный тренер
Давид Гуйон
Страсбур
26
Матс Селс
ВР
12
Абдалла Н'Дур
ЦЗ
14
Димитри Ленар
ЦП
17
Антони Гонсалвеш
ЦП
10
Бенжамин Корнье
ЦП
14
Санин Прсич
ЦП
10
Нуну Да Кошта
ЦФ
Бордо
16
Гаэтан Пуссен
ВР
33
Вукашин Йованович
ЦЗ
14
Серхи Паленсия
ПЗ
40
Франсуа Камано
ЛВ
23
Валентин Вада
ЦП
26
Тома Башич
ЦП
14
Андреас Корнелиус
ЦФ
3-3-1-1-2
21
Камара
18
Мартинес
23
Митрович
5
Коне
19
Каси
28
Сиссоко
70
Лала
24
Фофана
28
Томассон
19
Ажорк
35
Мотиба
4-1-2-2-1
56
Костиль
20
Сабали
23
Пабло
23
Кунде
29
Пундж
94
Отавио
13
Санкаре
18
Плашил
90
Калу
14
Карамо
7
Бриан
Остались в запасе
Страсбур
Бордо
26
Матс Селс
ВР
12
Абдалла Н'Дур
ЦЗ
14
Димитри Ленар
ЦП
17
Антони Гонсалвеш
ЦП
10
Бенжамин Корнье
ЦП
14
Санин Прсич
ЦП
10
Нуну Да Кошта
ЦФ
Главный тренер
Уго Оливейра
40
Франсуа Камано
ЛВ
14
Серхи Паленсия
ПЗ
16
Гаэтан Пуссен
ВР
33
Вукашин Йованович
ЦЗ
23
Валентин Вада
ЦП
26
Тома Башич
ЦП
14
Андреас Корнелиус
ЦФ
Главный тренер
Давид Гуйон
Остались в запасе
26
Матс Селс
ВР
12
Абдалла Н'Дур
ЦЗ
14
Димитри Ленар
ЦП
17
Антони Гонсалвеш
ЦП
10
Бенжамин Корнье
ЦП
14
Санин Прсич
ЦП
10
Нуну Да Кошта
ЦФ
Остались в запасе
40
Франсуа Камано
ЛВ
14
Серхи Паленсия
ПЗ
16
Гаэтан Пуссен
ВР
33
Вукашин Йованович
ЦЗ
23
Валентин Вада
ЦП
26
Тома Башич
ЦП
14
Андреас Корнелиус
ЦФ
Главный тренер
Уго Оливейра
Главный тренер
Давид Гуйон
Статистика матча Страсбур - Бордо
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Страсбур
Франция. Лига 1, 12 тур
Гавр
- : -
28.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 11 тур
Страсбур
0 : 1
21.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Страсбур
5 : 1
01.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 7 тур
Страсбур
1 : 3
17.10.2026
ПСЖ
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ле-Пюи
1 : 0
21.12.2025
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Бордо
1 : 4
22.12.2024
Ренн
Франция. Третья лига, 1 тур
Вильфранш
0 : 0
16.08.2024
Бордо
Франция. Лига 2, 38 тур
Бордо
3 : 2
17.05.2024
По
Франция. Лига 2, 37 тур
Конкарно
4 : 2
10.05.2024
Бордо
Информация о матче
Стадион:
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