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Расписание матчей
Англия. Кубок
Суонси - Гиллинхэм
Суонси - Гиллинхэм: обзор матча 26 января 2019
Суонси
26.01.2019, суббота, 18:00
Англия. Кубок, 1/16 финала
4 : 1
Завершен
Гиллинхэм
10'
О. МакБарни
32'
О. МакБарни
73'
Б. Целина
84'
Б. МакКэй
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Суонси - Гиллинхэм
ГОЛ! 4:0!
Б. МакКэй
Пас отдал
Д. Джеймс
84'
ГОЛ! 3:0!
Б. Целина
Пас отдал
Б. МакКэй
73'
ГОЛ! 2:0!
О. МакБарни
Пас отдал
Б. МакКэй
32'
Желтая карточка
К. Картер-Викерс
14'
ГОЛ! 1:0!
О. МакБарни
Пас отдал
Л. Фер
10'
Начало матча
Статистика матча Суонси - Гиллинхэм
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Суонси
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Мидлсбро
- : -
24.11.2026
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21.11.2026
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03.11.2026
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31.10.2026
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2 : 0
14.11.2026
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Шрусбери Таун
1 : 2
31.10.2026
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Гиллинхэм
1 : 4
24.10.2026
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Гиллинхэм
1 : 1
20.10.2026
Порт Вейл
Информация о матче
Стадион:
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