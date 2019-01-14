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Расписание матчей
Италия. Кубок
Кальяри - Аталанта
Кальяри - Аталанта: обзор матча 14 января 2019
Кальяри
14.01.2019, понедельник, 19:30
Италия. Кубок, 1/8 финала
0 : 2
Завершен
Аталанта
88'
Д. Сапата
90+3'
М. Пашалич
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Кальяри - Аталанта
90'
+3
ГОЛ! 0:2!
М. Пашалич
Пас отдал
Д. Сапата
88'
ГОЛ! 0:1!
Д. Сапата
Пас отдал
Т. Кастань
81'
Желтая карточка
Б. Джимсити
75'
Желтая карточка
Р. Толой
Желтая карточка
П. Фараго
57'
45'
+2
Желтая карточка
Р. Фройлер
Желтая карточка
Л. Чигарини
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кальяри
28
Алессио Краньо
ВР
33
Дарио Срна
ЦЗ
19
Филиппо Романья
ЦЗ
23
Лука Чеппителли
ЦЗ
19
Симоне Падоин
ЦП
24
Паоло Фараго
ЦП
17
Артур Ионицэ
ЦП
8
Лука Чигарини
ЦП
23
Николо Барелла
ЦП
9
Жоао Педро
ЦФ
30
Леонардо Паволетти
ЦФ
Главный тренер
Фабио Писакане
Аталанта
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
21
Тимоти Кастань
ЦЗ
33
Ханс Хатебур
ЦЗ
6
Берат Джимсити
ЦЗ
2
Рафаэл Толой
ЦЗ
19
Хосе Луис Паломино
ЦЗ
8
Ремо Фройлер
ЦП
32
Маттео Пессина
ЦП
91
Дуван Сапата
ЦФ
72
Йосип Иличич
ЦФ
10
Алехандро Гомес
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Кальяри
77
Рафаэль
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
3
Марко Андреолли
ЦЗ
17
Диего Фариас
ЛВ
17
Марко Паяч
ЦП
23
Вальтер Бирса
ЦП
26
Филип Брадарич
ЦП
Аталанта
31
Франческо Росси
ВР
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
21
Деян Кулушевски
ЦП
8
Марио Пашалич
АП
99
Муса Барроу
ЦФ
32
Марко Тумминелло
ЦФ
3-5-2
28
Краньо
33
Срна
19
Романья
23
Чеппителли
24
Фараго
17
Ионицэ
8
Чигарини
23
Барелла
19
Падоин
30
Паволетти
9
Жоао Педро
3-2-2-3
95
Голлини
6
Джимсити
2
Толой
19
Паломино
21
Кастань
33
Хатебур
8
Фройлер
32
Пессина
10
Гомес
72
Иличич
91
Сапата
Остались в запасе
Кальяри
Аталанта
77
Рафаэль
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
3
Марко Андреолли
ЦЗ
17
Марко Паяч
ЦП
23
Вальтер Бирса
ЦП
26
Филип Брадарич
ЦП
17
Диего Фариас
ЛВ
Главный тренер
Фабио Писакане
31
Франческо Росси
ВР
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
21
Деян Кулушевски
ЦП
8
Марио Пашалич
АП
99
Муса Барроу
ЦФ
32
Марко Тумминелло
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Остались в запасе
77
Рафаэль
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
3
Марко Андреолли
ЦЗ
17
Марко Паяч
ЦП
23
Вальтер Бирса
ЦП
26
Филип Брадарич
ЦП
17
Диего Фариас
ЛВ
Остались в запасе
31
Франческо Росси
ВР
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
21
Деян Кулушевски
ЦП
8
Марио Пашалич
АП
99
Муса Барроу
ЦФ
32
Марко Тумминелло
ЦФ
Главный тренер
Фабио Писакане
Главный тренер
Маурицио Сарри
Статистика матча Кальяри - Аталанта
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Кальяри
Италия. Серия А, 13 тур
Кальяри
- : -
30.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
2 : 0
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Аталанта
4 : 4
25.10.2026
Фрозиноне
Информация о матче
Стадион:
Сант-Элия
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