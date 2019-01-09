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Расписание матчей
Кубок Французской Лиги
ПСЖ - Генгам
ПСЖ - Генгам: обзор матча 09 января 2019
ПСЖ
09.01.2019, среда, 23:05
Франция. Кубок лиги, 1/4 финала
1 : 2
Завершен
Генгам
63'
Неймар
81'
Й. Нгбакото (П)
90+3'
М. Тюрам (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол ПСЖ - Генгам
Желтая карточка
Неймар
90'
+6
Желтая карточка
Э. Кавани
90'
+6
Желтая карточка
М. Верратти
90'
+6
90'
+3
ГОЛ с пенальти! 1:2!
М. Тюрам
81'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Й. Нгбакото
ГОЛ! 1:0!
Неймар
Пас отдал
Т. Менье
63'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСЖ
23
Альфонсе Ареоля
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
6
Тило Керер
ЦЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
12
Тома Менье
ПЗ
19
Мусса Диаби
ЛВ
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
10
Неймар
ЛВ
11
Анхель Ди Мария
ПВ
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Генгам
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
29
Кристоф Кербра
ЦЗ
20
Феликс Эбоа-Эбоа
ЦЗ
5
Педру Ребошу
ЦЗ
93
Шейк Траоре
ПЗ
8
Люка До
ОП
18
Лебоганг Фири
ЦП
10
Людовик Бляс
АП
97
Маркус Коко
ПВ
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
19
Александре Менди
ЦФ
ПСЖ
1
Себастьен Сибуа
ВР
34
Стэнли Н'Соки
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
6
Марко Верратти
ЦП
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
Генгам
16
Марк-Орель Каяр
ВР
13
Йохан Ларссон
ЦЗ
27
Франк Табану
ЦП
17
Этьен Дидо
ЦП
7
Йени Нгбакото
ПВ
26
Нолан Ру
ЦФ
23
Ронни Роделен
ЦФ
3-2-3-2
23
Ареоля
6
Керер
5
Маркиньос
3
Силва
24
Бернат
12
Менье
10
Неймар
7
Дракслер
11
Ди Мария
10
Мбаппе
19
Диаби
4-1-1-2-2
1
Юнссон
93
Траоре
20
Эбоа-Эбоа
5
Ребошу
29
Кербра
8
До
18
Фири
97
Коко
10
Бляс
19
Менди
9
Тюрам
Остались в запасе
ПСЖ
Генгам
34
Стэнли Н'Соки
ЦЗ
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
1
Себастьен Сибуа
ВР
10
Дани Алвес
ПЗ
6
Марко Верратти
ЦП
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
7
Йени Нгбакото
ПВ
16
Марк-Орель Каяр
ВР
13
Йохан Ларссон
ЦЗ
27
Франк Табану
ЦП
17
Этьен Дидо
ЦП
26
Нолан Ру
ЦФ
23
Ронни Роделен
ЦФ
Остались в запасе
34
Стэнли Н'Соки
ЦЗ
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
1
Себастьен Сибуа
ВР
10
Дани Алвес
ПЗ
6
Марко Верратти
ЦП
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
Остались в запасе
7
Йени Нгбакото
ПВ
16
Марк-Орель Каяр
ВР
13
Йохан Ларссон
ЦЗ
27
Франк Табану
ЦП
17
Этьен Дидо
ЦП
26
Нолан Ру
ЦФ
23
Ронни Роделен
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Статистика матча ПСЖ - Генгам
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
ПСЖ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
- : -
25.11.2026
Рома
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
2 : 3
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Генгам
Франция. Лига 2, 14 тур
Гренобль
- : -
04.12.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 13 тур
Генгам
1 : 3
20.11.2026
Родез
Франция. Лига 2, 12 тур
Дюнкерк
3 : 0
06.11.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Клермон
0 : 2
23.10.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 9 тур
Генгам
1 : 2
16.10.2026
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