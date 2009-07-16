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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Бней-Иегуда - Динабург
Бней-Иегуда - Динабург: обзор матча 16 июля 2009
Бней-Иегуда
16.07.2009, четверг, 20:30
Лига Европы
4 : 0
Ответный матч – 1 : 0
Завершен
Динабург
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Личные встречи
Таблица
Статистика матча Бней-Иегуда - Динабург
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Бней-Иегуда
Лига Европы, 4 раунд
Бней-Иегуда
0 : 1
29.08.2019
Мальме
Лига Европы, 4 раунд
Мальме
3 : 0
22.08.2019
Бней-Иегуда
Лига Европы, 3 раунд
Бней-Иегуда
2 : 1
15.08.2019
Нефтчи
Лига Европы, 3 раунд
Нефтчи
2 : 2
08.08.2019
Бней-Иегуда
Лига Европы, 3 раунд
Зенит
0 : 1
03.08.2017
Бней-Иегуда
Динабург
Лига Европы
Динабург
0 : 1
23.07.2009
Бней-Иегуда
Лига Европы
Бней-Иегуда
4 : 0
16.07.2009
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Динабург
«Спартак» встретится с «Туном» в 3 квалификационном раунде ЛЕ, «Арсенал» в случае победы над «Нефтчи» – с «Бней-Иегуда»
2019.07.22 15:11
46
Россиянин Амир Натхо пройдет просмотр в «Бней-Игуде»
2018.12.28 09:33
5
Булавин: «Со «Спартаком» мы увидим другой «Зенит»
2017.08.04 08:53
12
Булавин: «Спасибо Лодыгину, он спас, сыграл великолепно!»
2017.08.04 07:18
19
Тренер «Бней-Иегуды»: «Второй гол в домашней игре многое предопределил»
2017.08.04 07:01
«Спартак» встретится с «Туном» в 3 квалификационном раунде ЛЕ, «Арсенал» в случае победы над «Нефтчи» – с «Бней-Иегуда»
2019.07.22 15:11
46
Россиянин Амир Натхо пройдет просмотр в «Бней-Игуде»
2018.12.28 09:33
5
Булавин: «Со «Спартаком» мы увидим другой «Зенит»
2017.08.04 08:53
12
Булавин: «Спасибо Лодыгину, он спас, сыграл великолепно!»
2017.08.04 07:18
19
Тренер «Бней-Иегуды»: «Второй гол в домашней игре многое предопределил»
2017.08.04 07:01
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