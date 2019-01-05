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Расписание матчей
Англия. Кубок
Ньюкасл - Блэкберн
Ньюкасл - Блэкберн: обзор матча 05 января 2019
Ньюкасл
05.01.2019, суббота, 20:30
Англия. Кубок, 1/32 финала
1 : 1
Завершен
Блэкберн
84'
М. Ритчи (П)
56'
Б. Дак
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Ньюкасл - Блэкберн
Желтая карточка
М. Ритчи
90'
+5
ГОЛ с пенальти! 1:1!
М. Ритчи
84'
56'
ГОЛ! 0:1!
Б. Дак
Пас отдал
Э. Беннетт
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ньюкасл
28
Фредди Вудман
ВР
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
24
Флориан Лежен
ЦЗ
5
Фабиан Шер
ЦЗ
2
Джейми Стерри
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
29
Роберт Кенеди
ЛВ
14
Айзек Хэйден
ЦП
8
Шон Лонгстафф
ЦП
23
Джош Мерфи
ЦФ
13
Хоселу
ЦФ
Главный тренер
Маттиас Яйсле
Блэкберн
1
Давид Райя
ВР
30
Корри Эванс
ЦЗ
27
Льюис Трэвис
ЦЗ
17
Амарии Белл
ЦЗ
4
Чарли Малгрю
ЦЗ
23
Брэдли Дак
ЦП
26
Даррах Ленихэн
ЦП
17
Эллиот Беннетт
ЦП
12
Дэнни Грэм
ЦФ
32
Крэйг Конвэй
ЦФ
10
Адам Армстронг
ЦФ
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
Ньюкасл
26
Киран Кларк
ЦЗ
2
ДеАндре Йедлин
ЦЗ
30
Кристиан Атсу
ЛВ
26
Джонджо Шелви
ЦП
22
Айосе Перес
ЦФ
23
Хосе Саломон Рондон
ЦФ
Блэкберн
13
Джейсон Леутвилер
ВР
33
Деррик Уильямс
ЦЗ
24
Райан Ньямб
ПЗ
22
Бен Бреретон
ЛВ
7
Джо Ротуэлл
ЦП
6
Харрисон Рид
ЦП
3-2-2-1-2
28
Вудман
24
Лежен
5
Шер
2
Стерри
30
Ритчи
22
Манкильо
14
Хэйден
8
Лонгстафф
29
Кенеди
13
Хоселу
23
Мерфи
4-3-3
1
Райя
27
Трэвис
17
Белл
4
Малгрю
30
Эванс
23
Дак
26
Ленихэн
17
Беннетт
10
Армстронг
32
Конвэй
12
Грэм
Остались в запасе
Ньюкасл
Блэкберн
26
Киран Кларк
ЦЗ
2
ДеАндре Йедлин
ЦЗ
26
Джонджо Шелви
ЦП
30
Кристиан Атсу
ЛВ
22
Айосе Перес
ЦФ
23
Хосе Саломон Рондон
ЦФ
Главный тренер
Маттиас Яйсле
22
Бен Бреретон
ЛВ
24
Райан Ньямб
ПЗ
13
Джейсон Леутвилер
ВР
33
Деррик Уильямс
ЦЗ
7
Джо Ротуэлл
ЦП
6
Харрисон Рид
ЦП
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
Остались в запасе
26
Киран Кларк
ЦЗ
2
ДеАндре Йедлин
ЦЗ
26
Джонджо Шелви
ЦП
30
Кристиан Атсу
ЛВ
22
Айосе Перес
ЦФ
23
Хосе Саломон Рондон
ЦФ
Остались в запасе
22
Бен Бреретон
ЛВ
24
Райан Ньямб
ПЗ
13
Джейсон Леутвилер
ВР
33
Деррик Уильямс
ЦЗ
7
Джо Ротуэлл
ЦП
6
Харрисон Рид
ЦП
Главный тренер
Маттиас Яйсле
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
Статистика матча Ньюкасл - Блэкберн
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Брайтон
- : -
29.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
- : -
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Блэкберн
2 : 0
24.10.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Информация о матче
Стадион:
Сент-Джеймс Парк
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