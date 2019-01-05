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Расписание матчей
Англия. Кубок
Флитвуд - Уимблдон
Флитвуд - Уимблдон: обзор матча 05 января 2019
Флитвуд
05.01.2019, суббота, 18:00
Англия. Кубок, 1/32 финала
2 : 3
Завершен
Уимблдон
72'
Ч. Эванс (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Флитвуд - Уимблдон
Желтая карточка
К. Морган
89'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Ч. Эванс
72'
Начало матча
Статистика матча Флитвуд - Уимблдон
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Флитвуд
Англия. Вторая лига, 17 тур
Флитвуд
- : -
28.11.2026
Аккрингтон Стэнли
Англия. Вторая лига, 16 тур
Кроули Таун
2 : 1
21.11.2026
Флитвуд
Англия. Вторая лига, 15 тур
Флитвуд
1 : 0
14.11.2026
Транмер
Англия. Вторая лига, 14 тур
Флитвуд
3 : 1
31.10.2026
Бристоль Роверс
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Вторая лига, 13 тур
Эксетер Сити
2 : 1
24.10.2026
Флитвуд
Уимблдон
Англия. Первая лига, 17 тур
Уимблдон
- : -
28.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 16 тур
Лейтон Ориент
4 : 1
21.11.2026
Уимблдон
Англия. Первая лига, 15 тур
Уимблдон
1 : 0
14.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 14 тур
Стокпорт Каунти
2 : 1
31.10.2026
Уимблдон
Англия. Первая лига, 13 тур
Уимблдон
1 : 1
24.10.2026
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 12 тур
Уимблдон
0 : 3
20.10.2026
Мэнсфилд Таун
Информация о матче
Стадион:
Хайбари Стэдиум
Новости команд
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Флитвуд
Уимблдон
Определились четвертьфинальные пары Кубка английской лиги
30 октября
1
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1
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