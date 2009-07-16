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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Металлург - Динамо Тб
Металлург - Динамо Тб: обзор матча 16 июля 2009
Металлург
16.07.2009, четверг, 20:00
Лига Европы
2 : 1
Ответный матч – 1 : 3
Завершен
Динамо Тб
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Личные встречи
Таблица
Статистика матча Металлург - Динамо Тб
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Металлург
Лига Европы, 1 раунд
Металлург
1 : 2
11.07.2013
Престатин Таун
Лига Европы, 1 раунд
Престатин Таун
1 : 2
04.07.2013
Металлург
Лига Европы, 2 раунд
Легия
5 : 1
26.07.2012
Металлург
Лига Европы, 2 раунд
Металлург
2 : 2
19.07.2012
Легия
Лига Европы, 1 раунд
Металлург
4 : 0
12.07.2012
Ла Фиорита
Динамо Тб
Грузия. Лига Эровнули, 33 тур
Динамо Тб
- : -
20.11.2026
Торпедо
Грузия. Лига Эровнули, 32 тур
Дила
0 : 2
08.11.2026
Динамо Тб
Грузия. Лига Эровнули, 31 тур
Динамо Тб
0 : 0
31.10.2026
Иберия 1999
Грузия. Лига Эровнули, 30 тур
Рустави
0 : 2
23.10.2026
Динамо Тб
Грузия. Лига Эровнули, 29 тур
Динамо Тб
3 : 1
18.10.2026
Спаэри
Грузия. Лига Эровнули, 28 тур
Динамо Бт
1 : 0
11.10.2026
Динамо Тб
Информация о матче
Стадион:
Борис Пайчадзе
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