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Металлург - Престатин Таун
Металлург - Престатин Таун: обзор матча 11 июля 2013
Металлург
11.07.2013, четверг, 20:00
Лига Европы, 1 раунд
1 : 2
Первый матч – 2 : 1
Счет по пенальти – 4 : 3
Завершен
Престатин Таун
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Таблица
Статистика матча Металлург - Престатин Таун
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0
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0
0
Матчи команд
Металлург
Лига Европы, 1 раунд
Металлург
1 : 2
11.07.2013
Престатин Таун
Лига Европы, 1 раунд
Престатин Таун
1 : 2
04.07.2013
Металлург
Лига Европы, 2 раунд
Легия
5 : 1
26.07.2012
Металлург
Лига Европы, 2 раунд
Металлург
2 : 2
19.07.2012
Легия
Лига Европы, 1 раунд
Металлург
4 : 0
12.07.2012
Ла Фиорита
Престатин Таун
Лига Европы, 2 раунд
Престатин Таун
0 : 3
25.07.2013
Риека
Лига Европы, 2 раунд
Риека
5 : 0
18.07.2013
Престатин Таун
Лига Европы, 1 раунд
Металлург
1 : 2
11.07.2013
Престатин Таун
Лига Европы, 1 раунд
Престатин Таун
1 : 2
04.07.2013
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