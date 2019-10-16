Кипр - Россия

Молодцы, Дзюба хорош
|4 тур
|11 июня, вторник
|21:45
|Россия
|1:0
|Кипр
|Группа I
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Бельгия
|10
|10
|0
|0
|40:3
|+37
|30
|2.
|Россия
|10
|8
|0
|2
|33:8
|+25
|24
|3.
|Шотландия
|10
|5
|0
|5
|16:19
|-3
|15
|4.
|Кипр
|10
|3
|1
|6
|15:20
|-5
|10
|5.
|Казахстан
|10
|3
|1
|6
|13:17
|-4
|10
|6.
|Сан-Марино
|10
|0
|0
|10
|1:51
|-50
|0
Молодцы, Дзюба хорош
опаньки! неожиданчик! Черышев красава!!!
ай да молодцы!!! теперь можно и заканчивать! с ПОБЕДОЙ!!! УРАААААААААААА!!!
Дзюба просто ,космос )а когда то говном поливали.А Тема реально могет))
ураааааааааааааааааааааааааааааа!!! давай еще голы!!!
Осталось Головину забить! Артемка отметился.
вот и забил!
в ожидании гола от Дзюбиньо или Головина !!!