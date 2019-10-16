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Судьи
Главный судья:
Срджан Йованович (Калуджерица)
Материалы

Кипр - Россия

13.10.2019, Воскресенье, 19:00 мск Никосия, стадион Нео ГСП Стэдиум Трансляция: Первый канал Отбор ЧЕ-2020, 8 тур Кипр - Россия
Отбор ЧЕ-2020 2019, группа I
4 тур
11 июня, вторник 21:45 Россия 1:0 Кипр
Группа I И В Н П Мячи Разница Очки
1. Бельгия 10 10 0 0 40:3 +37 30
2. Россия 10 8 0 2 33:8 +25 24
3. Шотландия 10 5 0 5 16:19 -3 15
4. Кипр 10 3 1 6 15:20 -5 10
5. Казахстан 10 3 1 6 13:17 -4 10
6. Сан-Марино 10 0 0 10 1:51 -50 0
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    Рейтинг: +566

    Mr Abdullaev 13 октября 2019, 21:09

    Молодцы, Дзюба хорош

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    Рейтинг: +2556

    andrej-lucevich 13 октября 2019, 20:54

    опаньки! неожиданчик! Черышев красава!!!

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    Рейтинг: +2231

    river31 13 октября 2019, 20:54

    А вот и Саша Головин отметился!!!!
    UP: Черышев! Можно завершать матч))))))

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    Рейтинг: +2556

    andrej-lucevich 13 октября 2019, 20:53

    ай да молодцы!!! теперь можно и заканчивать! с ПОБЕДОЙ!!! УРАААААААААААА!!!

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    Рейтинг: +987

    Mirak92 13 октября 2019, 20:47

    Дзюба просто ,космос )а когда то говном поливали.А Тема реально могет))

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    Рейтинг: +2231

    river31 > Mirak92 13 октября 2019, 20:51

    Когда-то он и играл как бревно. Прогресс у парня на лицо.

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    Рейтинг: +76

    прабабушка_краба > river31 13 октября 2019, 21:00

    да не, когда уже вывозил, многие довольно долго продолжали поливать. видимо, по инерции.

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    Рейтинг: +2556

    andrej-lucevich 13 октября 2019, 20:44

    ураааааааааааааааааааааааааааааа!!! давай еще голы!!!

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    Рейтинг: +2231

    river31 13 октября 2019, 20:42

    Осталось Головину забить! Артемка отметился.

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    Рейтинг: +2556

    andrej-lucevich > river31 13 октября 2019, 20:53

    вот и забил!

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    Рейтинг: +2556

    andrej-lucevich 13 октября 2019, 20:19

    в ожидании гола от Дзюбиньо или Головина !!!

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    Рейтинг: +18460

    ilichkadr 13 октября 2019, 20:02

    Вдуем Кипру, отомстим и Бельгии!

    3
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    Рейтинг: +2382

    kazak161 13 октября 2019, 19:55

    Если не будем пижонить во втором тайме то забьем еще штук пять!

    3
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    Рейтинг: +987

    Mirak92 > kazak161 13 октября 2019, 19:56

    Да да!

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