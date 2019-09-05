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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧЕ
Армения - Италия
Армения - Италия: обзор матча 05 сентября 2019
Армения
05.09.2019, четверг, 19:00
Отбор ЧЕ-2020, группа J, 5 тур
1 : 3
Завершен
Италия
11'
А. Карапетян
28'
А. Белотти
77'
Л. Пеллегрини
80'
А. Белотти
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Армения - Италия
83'
Замена
К. Ласанья
️️️️
Ф. Бернардески
Замена
Э. Бабаян
️️️️
Г. Казарян
82'
80'
ГОЛ! 1:3!
А. Белотти
Пас отдал
С. Сенси
77'
ГОЛ! 1:2!
Л. Пеллегрини
Пас отдал
Л. Бонуччи
69'
Замена
С. Сенси
️️️️
Н. Барелла
61'
Замена
Л. Пеллегрини
️️️️
Ф. Кьеза
59'
Желтая карточка
Н. Барелла
Замена
С. Адамян
️️️️
Т. Барсегян
57'
Замена
Р. Овсепян
️️️️
А. Григорян
57'
Желтая карточка
Т. Барсегян
48'
Вторая желтая
А. Карапетян
45'
+1
28'
ГОЛ! 1:1!
А. Белотти
Пас отдал
Эмерсон
Желтая карточка
А. Карапетян
27'
Желтая карточка
Г. Казарян
26'
26'
Желтая карточка
М. Верратти
ГОЛ! 1:0!
А. Карапетян
Пас отдал
Т. Барсегян
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Армения
0
Арам Айрапетян
ВР
2
Андре Калисир
ЦЗ
3
Вараздат Ароян
ЦЗ
13
Камо Оганесян
ПЗ
5
Артак Григорян
ОП
18
Генрих Мхитарян
ЦП
11
Тигран Барсегян
ЦП
6
Карлен Мкртчян
ЦП
12
Геворг Казарян
ЦП
19
Оганес Амбарцумян
ЦП
20
Александр Карапетян
ЦФ
Главный тренер
Армен Гюльбудагянц
Италия
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
13
Эмерсон
ЛЗ
6
Алессио Романьоли
ЦЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
14
Федерико Кьеза
ЛВ
6
Марко Верратти
ЦП
18
Николо Барелла
ЦП
8
Жоржиньо
ЦП
20
Федерико Бернардески
ПВ
9
Андреа Белотти
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Армения
12
Арсен Бегларян
ВР
16
Анатолий Айвазов
ВР
2
Андраник Восканян
ЦЗ
15
Айк Ишханян
ЦЗ
17
Артак Едигарян
ЦП
7
Петрос Аветисян
ЦП
9
Румян Овсепян
ЦП
9
Эдгар Бабаян
ЦФ
18
Артур Миранян
ЦФ
22
Саркис Адамян
ЦФ
Италия
1
Сальваторе Сиригу
ВР
0
Пьерлуиджи Голлини
ВР
0
Армандо Иццо
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
0
Лука Пеллегрини
ЦЗ
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
22
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
8
Сандро Тонали
ОП
12
Стефано Сенси
ЦП
10
Лоренцо Пеллегрини
АП
17
Чиро Иммобиле
ЦФ
7
Кевин Ласанья
ЦФ
3-1-5-1
0
Айрапетян
2
Калисир
3
Ароян
13
Оганесян
5
Григорян
11
Барсегян
6
Мкртчян
12
Казарян
19
Амбарцумян
18
Мхитарян
20
Карапетян
4-3-2-1
1
Доннарумма
24
Флоренци
6
Романьоли
19
Бонуччи
13
Эмерсон
6
Верратти
18
Барелла
8
Жоржиньо
20
Бернардески
14
Кьеза
9
Белотти
5
Григорян
9
Овсепян
9
Овсепян
5
Григорян
12
Казарян
9
Бабаян
9
Бабаян
12
Казарян
11
Барсегян
22
Адамян
22
Адамян
11
Барсегян
18
Барелла
12
Сенси
12
Сенси
18
Барелла
14
Кьеза
10
Пеллегрини
10
Пеллегрини
14
Кьеза
20
Бернардески
7
Ласанья
7
Ласанья
20
Бернардески
Остались в запасе
Армения
Италия
12
Арсен Бегларян
ВР
16
Анатолий Айвазов
ВР
2
Андраник Восканян
ЦЗ
15
Айк Ишханян
ЦЗ
17
Артак Едигарян
ЦП
7
Петрос Аветисян
ЦП
18
Артур Миранян
ЦФ
Главный тренер
Армен Гюльбудагянц
1
Сальваторе Сиригу
ВР
0
Пьерлуиджи Голлини
ВР
0
Армандо Иццо
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
0
Лука Пеллегрини
ЦЗ
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
8
Сандро Тонали
ОП
22
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
17
Чиро Иммобиле
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Остались в запасе
12
Арсен Бегларян
ВР
16
Анатолий Айвазов
ВР
2
Андраник Восканян
ЦЗ
15
Айк Ишханян
ЦЗ
17
Артак Едигарян
ЦП
7
Петрос Аветисян
ЦП
18
Артур Миранян
ЦФ
Остались в запасе
1
Сальваторе Сиригу
ВР
0
Пьерлуиджи Голлини
ВР
0
Армандо Иццо
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
0
Лука Пеллегрини
ЦЗ
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
8
Сандро Тонали
ОП
22
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
17
Чиро Иммобиле
ЦФ
Главный тренер
Армен Гюльбудагянц
Главный тренер
Роберто Манчини
Статистика матча Армения - Италия
3
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Армения
Лига наций, 6 тур
Латвия
0 : 0
15.11.2026
Армения
Лига наций, 5 тур
Армения
1 : 1
12.11.2026
Кипр
Лига наций, 4 тур
Черногория
0 : 0
05.10.2026
Армения
Лига наций, 3 тур
Кипр
2 : 0
02.10.2026
Армения
Лига наций, 2 тур
Армения
2 : 3
28.09.2026
Черногория
Италия
Лига наций, 6 тур
Бельгия
4 : 1
15.11.2026
Италия
Лига наций, 5 тур
Италия
3 : 1
12.11.2026
Франция
Лига наций, 4 тур
Италия
3 : 1
05.10.2026
Турция
Лига наций, 3 тур
Франция
1 : 1
02.10.2026
Италия
Лига наций, 2 тур
Турция
1 : 4
28.09.2026
Италия
Информация о матче
Главный судья:
Даниэль Зиберт
(Берлин)
Стадион:
Республиканский
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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