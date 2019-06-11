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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧЕ
Россия - Кипр
Россия - Кипр: обзор матча 11 июня 2019
Россия
11.06.2019, вторник, 21:45
Отбор ЧЕ-2020, группа I, 4 тур
1 : 0
Завершен
Кипр
38'
А. Ионов
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Россия - Кипр
Замена
И. Ахметов
️️️️
А. Ионов
90'
+2
81'
Замена
М. Шполярич
️️️️
Г. Меркис
Замена
Д. Баринов
️️️️
Р. Зобнин
78'
Желтая карточка
Ф. Кудряшов
73'
71'
Замена
И. Питтас
️️️️
А. Авраам
Замена
А. Миранчук
️️️️
А. Миранчук
64'
63'
Желтая карточка
Маргаса
46'
Замена
Г. Эфрем
️️️️
Э. Георгиу
Желтая карточка
А. Головин
45'
+2
ГОЛ! 1:0!
А. Ионов
Пас отдал
Ф. Кудряшов
38'
20'
Желтая карточка
Г. Меркис
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Россия
1
Гилерме
ВР
13
Федор Кудряшов
ЛЗ
5
Андрей Семенов
ЦЗ
14
Георгий Джикия
ЦЗ
2
Марио Фернандес
ПЗ
11
Роман Зобнин
ЦП
7
Магомед Оздоев
ЦП
17
Александр Головин
АП
21
Антон Миранчук
АП
20
Алексей Ионов
ПВ
22
Артем Дзюба
ЦФ
Главный тренер
Станислав Черчесов
Кипр
12
Урко Пардо
ВР
4
Николас Иоанну
ЛЗ
8
Янис Кусулос
ЦЗ
19
Константинос Лайфис
ЦЗ
4
Георгис Меркис
ПЗ
17
Маргаса
ЛП
13
Яннис Кости
ОП
11
Энтони Георгиу
ЦП
11
Андреас Авраам
ЦП
18
Костакис Артиматас
ПП
3
Пиерос Сотириу
ЦФ
Главный тренер
Ран Бен-Шимон
Россия
1
Антон Шунин
ВР
16
Андрей Лунев
ВР
0
Евгений Чернов
ЛЗ
24
Максим Беляев
ЦЗ
23
Сергей Петров
ПЗ
6
Роман Нойштедтер
ОП
6
Дмитрий Баринов
ОП
14
Ильзат Ахметов
ЦП
11
Алексей Миранчук
АП
17
Зелимхан Бакаев
АП
21
Федор Чалов
ЦФ
9
Федор Смолов
ЦФ
Кипр
1
Константинос Петру
ВР
22
Неофитос Михаил
ВР
3
Мариос Антониадес
ЦЗ
0
Гиоргос Василиу
ЦЗ
9
Иоаннис Питтас
ЛП
16
Матия Шполярич
ОП
6
Михалис Иоанну
ЦП
5
Фанос Кателарис
ЦП
7
Георгиос Эфрем
ЦП
7
Минас Антониу
ПП
10
Несторас Митидис
ЦФ
4-2-3-1
1
Гилерме
13
Кудряшов
5
Семенов
14
Джикия
2
Фернандес
11
Зобнин
7
Оздоев
17
Головин
21
Миранчук
20
Ионов
22
Дзюба
4-1-4-1
12
Пардо
4
Меркис
8
Кусулос
19
Лайфис
4
Иоанну
13
Кости
18
Артиматас
11
Георгиу
11
Авраам
17
Маргаса
3
Сотириу
11
Зобнин
6
Баринов
6
Баринов
11
Зобнин
20
Ионов
14
Ахметов
14
Ахметов
20
Ионов
21
Миранчук
11
Миранчук
11
Миранчук
21
Миранчук
11
Авраам
9
Питтас
9
Питтас
11
Авраам
4
Меркис
16
Шполярич
16
Шполярич
4
Меркис
11
Георгиу
7
Эфрем
7
Эфрем
11
Георгиу
Остались в запасе
Россия
Кипр
1
Антон Шунин
ВР
16
Андрей Лунев
ВР
0
Евгений Чернов
ЛЗ
24
Максим Беляев
ЦЗ
23
Сергей Петров
ПЗ
6
Роман Нойштедтер
ОП
17
Зелимхан Бакаев
АП
21
Федор Чалов
ЦФ
9
Федор Смолов
ЦФ
Главный тренер
Станислав Черчесов
1
Константинос Петру
ВР
7
Минас Антониу
ПП
22
Неофитос Михаил
ВР
3
Мариос Антониадес
ЦЗ
0
Гиоргос Василиу
ЦЗ
6
Михалис Иоанну
ЦП
5
Фанос Кателарис
ЦП
10
Несторас Митидис
ЦФ
Главный тренер
Ран Бен-Шимон
Остались в запасе
1
Антон Шунин
ВР
16
Андрей Лунев
ВР
0
Евгений Чернов
ЛЗ
24
Максим Беляев
ЦЗ
23
Сергей Петров
ПЗ
6
Роман Нойштедтер
ОП
17
Зелимхан Бакаев
АП
21
Федор Чалов
ЦФ
9
Федор Смолов
ЦФ
Остались в запасе
1
Константинос Петру
ВР
7
Минас Антониу
ПП
22
Неофитос Михаил
ВР
3
Мариос Антониадес
ЦЗ
0
Гиоргос Василиу
ЦЗ
6
Михалис Иоанну
ЦП
5
Фанос Кателарис
ЦП
10
Несторас Митидис
ЦФ
Главный тренер
Станислав Черчесов
Главный тренер
Ран Бен-Шимон
Статистика матча Россия - Кипр
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Россия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
2 : 0
17.11.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Узбекистан
2 : 3
12.11.2026
Россия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
3 : 3
06.10.2026
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
6 : 0
03.10.2026
Намибия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
2 : 0
29.09.2026
Иран
Кипр
Лига наций, 6 тур
Кипр
1 : 4
15.11.2026
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2 : 1
05.10.2026
Латвия
Лига наций, 3 тур
Кипр
2 : 0
02.10.2026
Армения
Лига наций, 2 тур
Латвия
0 : 0
28.09.2026
Кипр
Информация о матче
Главный судья:
Марко Ди Белло
(Бриндизи)
Стадион:
Совкомбанк Арена
Где смотреть матч:
Первый канал Матч! Премьер
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