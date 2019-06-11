Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧЕ
Италия - Босния и Герцеговина
Италия - Босния и Герцеговина: обзор матча 11 июня 2019
Италия
11.06.2019, вторник, 21:45
Отбор ЧЕ-2020, группа J, 4 тур
2 : 1
Завершен
Босния и Герцеговина
49'
Л. Инсинье
86'
М. Верратти
32'
Э. Джеко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Италия - Босния и Герцеговина
90'
+3
Желтая карточка
Э. Джеко
ГОЛ! 2:1!
М. Верратти
Пас отдал
Л. Инсинье
86'
63'
Желтая карточка
Э. Сарич
ГОЛ! 1:1!
Л. Инсинье
Пас отдал
Ф. Бернардески
49'
44'
Желтая карточка
Э. Чивич
43'
Желтая карточка
М. Бешич
32'
ГОЛ! 0:1!
Э. Джеко
Пас отдал
Э. Вишча
Желтая карточка
Жоржиньо
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Италия
1
Сальваторе Сиригу
ВР
13
Эмерсон
ЛЗ
3
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
18
Николо Барелла
ЦП
8
Жоржиньо
ЦП
6
Марко Верратти
ЦП
20
Федерико Бернардески
ПВ
0
Фабио Квальярелла
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Босния и Герцеговина
12
Ибрахим Сехич
ВР
2
Элдар Чивич
ЛЗ
17
Эрвин Жуканович
ЦЗ
3
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
4
Дарко Тодорович
ПЗ
7
Мухамед Бешич
ОП
21
Элвис Сарич
ЦП
10
Миралем Пьянич
ЦП
10
Амер Гояк
ЦП
19
Эдин Вишча
ПВ
11
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Роберт Просинечки
Италия
6
Алессио Романьоли
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
2
Маттиа Де Шильо
ПЗ
14
Федерико Кьеза
ЛВ
16
Бриан Кристанте
ЦП
12
Стефано Сенси
ЦП
10
Лоренцо Пеллегрини
АП
17
Чиро Иммобиле
ЦФ
9
Андреа Белотти
ЦФ
Босния и Герцеговина
22
Кенан Пирич
ВР
15
Тони Шунич
ЦЗ
23
Харис Дулевич
ЛП
13
Гойко Цимирот
ЦП
23
Дени Милошевич
ЦП
13
Марио Вранчич
ЦП
0
Горан Закарич
ЦФ
0
Рияд Байич
ЦФ
4-3-2-1
1
Сиригу
13
Эмерсон
19
Бонуччи
23
Манчини
3
Кьеллини
18
Барелла
8
Жоржиньо
6
Верратти
10
Инсинье
20
Бернардески
0
Квальярелла
4-1-3-1-1
12
Сехич
4
Тодорович
17
Жуканович
3
Бичакчич
2
Чивич
7
Бешич
21
Сарич
10
Пьянич
10
Гояк
19
Вишча
11
Джеко
Остались в запасе
Италия
Босния и Герцеговина
14
Федерико Кьеза
ЛВ
6
Алессио Романьоли
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
2
Маттиа Де Шильо
ПЗ
16
Бриан Кристанте
ЦП
12
Стефано Сенси
ЦП
10
Лоренцо Пеллегрини
АП
17
Чиро Иммобиле
ЦФ
9
Андреа Белотти
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
0
Горан Закарич
ЦФ
23
Харис Дулевич
ЛП
22
Кенан Пирич
ВР
15
Тони Шунич
ЦЗ
13
Гойко Цимирот
ЦП
23
Дени Милошевич
ЦП
13
Марио Вранчич
ЦП
0
Рияд Байич
ЦФ
Главный тренер
Роберт Просинечки
Остались в запасе
14
Федерико Кьеза
ЛВ
6
Алессио Романьоли
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
2
Маттиа Де Шильо
ПЗ
16
Бриан Кристанте
ЦП
12
Стефано Сенси
ЦП
10
Лоренцо Пеллегрини
АП
17
Чиро Иммобиле
ЦФ
9
Андреа Белотти
ЦФ
Остались в запасе
0
Горан Закарич
ЦФ
23
Харис Дулевич
ЛП
22
Кенан Пирич
ВР
15
Тони Шунич
ЦЗ
13
Гойко Цимирот
ЦП
23
Дени Милошевич
ЦП
13
Марио Вранчич
ЦП
0
Рияд Байич
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Главный тренер
Роберт Просинечки
Статистика матча Италия - Босния и Герцеговина
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Италия
Лига наций, 6 тур
Бельгия
4 : 1
15.11.2026
Италия
Лига наций, 5 тур
Италия
3 : 1
12.11.2026
Франция
Лига наций, 4 тур
Италия
3 : 1
05.10.2026
Турция
Лига наций, 3 тур
Франция
1 : 1
02.10.2026
Италия
Лига наций, 2 тур
Турция
1 : 4
28.09.2026
Италия
Босния и Герцеговина
Лига наций, 6 тур
Босния и Герцеговина
2 : 1
17.11.2026
Румыния
Лига наций, 5 тур
Швеция
3 : 2
14.11.2026
Босния и Герцеговина
Лига наций, 4 тур
Босния и Герцеговина
1 : 0
05.10.2026
Польша
Лига наций, 3 тур
Босния и Герцеговина
1 : 1
02.10.2026
Швеция
Лига наций, 2 тур
Румыния
2 : 4
28.09.2026
Босния и Герцеговина
Информация о матче
Главный судья:
Хавьер Эстрада Фернандес
(Лерида)
Стадион:
Альянц Стадиум
Новости команд
Все
Италия
Босния и Герцеговина
Результаты жеребьевки плей-офф и стыков Лиги наций
20 ноября
Лига наций: шансы Боснии и Герцеговины и Румынии на победу в матче 6 тура
16 ноября
Лига наций. Франция победила Турцию (2:1), Италия крупно проиграла Бельгии (1:4)
16 ноября
Бельгия – Италия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 ноября 2026
15 ноября
Швеция – Босния и Герцеговина: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 14 ноября 2026
14 ноября
Лига наций. Франция победила Турцию (2:1), Италия крупно проиграла Бельгии (1:4)
16 ноября
Бельгия – Италия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 ноября 2026
15 ноября
Лига наций: шансы Бельгии и Италии на победу в матче 6 тура
14 ноября
Зидан оправдался за поражение Франции от Италии
13 ноября
1
Лига наций. Италия обыграла Францию (3:1), Кейн принес Англии победу над Хорватией (2:1), Испания выиграла у Чехии (2:0)
13 ноября
Результаты жеребьевки плей-офф и стыков Лиги наций
20 ноября
Лига наций: шансы Боснии и Герцеговины и Румынии на победу в матче 6 тура
16 ноября
Швеция – Босния и Герцеговина: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 14 ноября 2026
14 ноября
Лига наций: шансы Швеции и Боснии и Герцеговины на победу в матче 5 тура
13 ноября
Сборная России заняла 19-е место на чемпионате мира U15
30 октября
4
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+