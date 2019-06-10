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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧЕ
Испания - Швеция
Испания - Швеция: обзор матча 10 июня 2019
Испания
10.06.2019, понедельник, 21:45
Отбор ЧЕ-2020, группа F, 4 тур
3 : 0
Завершен
Швеция
64'
С. Рамос (П)
84'
А. Мората (П)
87'
М. Оярсабаль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Испания - Швеция
Замена
Д. Льоренте
️️️️
И. Мартинес
88'
ГОЛ! 3:0!
М. Оярсабаль
Пас отдал
Ф. Руис
87'
86'
Замена
К. Ольссон
️️️️
А. Экдаль
ГОЛ с пенальти! 2:0!
А. Мората
84'
82'
Замена
А. Исак
️️️️
С. Ларссон
Замена
М. Оярсабаль
️️️️
Родриго
72'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
С. Рамос
64'
Замена
А. Мората
️️️️
М. Асенсио
64'
Желтая карточка
Ж. Альба
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Испания
13
Кепа
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
15
Серхио Рамос
ЦЗ
4
Иньиго Мартинес
ЦЗ
2
Дани Карвахаль
ПЗ
5
Серхио Бускетс
ОП
8
Фабиан Руис
ЦП
0
Даниэль Парехо
ЦП
22
Иско
АП
10
Марко Асенсио
ПВ
9
Родриго
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Швеция
1
Робин Ольсен
ВР
6
Людвиг Аугустинссон
ЛЗ
18
Понтус Янссон
ЦЗ
2
Микаэль Лустиг
ЦЗ
14
Филип Хеландер
ЦЗ
10
Эмиль Форсберг
ЛВ
17
Виктор Классон
ЛВ
13
Альбин Экдаль
ЦП
7
Себастьян Ларссон
ЦП
9
Маркус Берг
ЦФ
22
Робин Квайсон
ЦФ
Главный тренер
Янне Андерссон
Испания
1
Давид Де Хеа
ВР
0
Пау Лопес
ВР
14
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
0
Марио Эрмосо
ЦЗ
3
Диего Льоренте
ЦЗ
22
Хесус Навас
ПЗ
21
Микель Оярсабаль
ЛВ
16
Родри
ОП
10
Серджи Роберто
ЦП
20
Санти Касорла
ЦП
17
Яго Аспас
ЦФ
7
Альваро Мората
ЦФ
Швеция
12
Карл-Юхан Юнссон
ВР
23
Кристоффер Нордфельдт
ВР
20
Эмиль Крафт
ПЗ
21
Джимми Дурмаз
ЦП
13
Густав Свенссон
ЦП
20
Кристоффер Ольссон
ЦП
11
Джон Гуидетти
ЦФ
9
Александер Исак
ЦФ
4-1-2-2-1
13
Кепа
18
Альба
15
Рамос
4
Мартинес
2
Карвахаль
5
Бускетс
8
Руис
0
Парехо
22
Иско
10
Асенсио
9
Родриго
4-2-2-2
1
Ольсен
18
Янссон
2
Лустиг
14
Хеландер
6
Аугустинссон
13
Экдаль
7
Ларссон
10
Форсберг
17
Классон
22
Квайсон
9
Берг
4
Мартинес
3
Льоренте
3
Льоренте
4
Мартинес
9
Родриго
21
Оярсабаль
21
Оярсабаль
9
Родриго
10
Асенсио
7
Мората
7
Мората
10
Асенсио
13
Экдаль
20
Ольссон
20
Ольссон
13
Экдаль
7
Ларссон
9
Исак
9
Исак
7
Ларссон
Остались в запасе
Испания
Швеция
10
Серджи Роберто
ЦП
1
Давид Де Хеа
ВР
0
Пау Лопес
ВР
14
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
0
Марио Эрмосо
ЦЗ
22
Хесус Навас
ПЗ
16
Родри
ОП
20
Санти Касорла
ЦП
17
Яго Аспас
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
12
Карл-Юхан Юнссон
ВР
23
Кристоффер Нордфельдт
ВР
20
Эмиль Крафт
ПЗ
21
Джимми Дурмаз
ЦП
13
Густав Свенссон
ЦП
11
Джон Гуидетти
ЦФ
Главный тренер
Янне Андерссон
Остались в запасе
10
Серджи Роберто
ЦП
1
Давид Де Хеа
ВР
0
Пау Лопес
ВР
14
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
0
Марио Эрмосо
ЦЗ
22
Хесус Навас
ПЗ
16
Родри
ОП
20
Санти Касорла
ЦП
17
Яго Аспас
ЦФ
Остались в запасе
12
Карл-Юхан Юнссон
ВР
23
Кристоффер Нордфельдт
ВР
20
Эмиль Крафт
ПЗ
21
Джимми Дурмаз
ЦП
13
Густав Свенссон
ЦП
11
Джон Гуидетти
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Главный тренер
Янне Андерссон
Статистика матча Испания - Швеция
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Испания
Лига наций, 6 тур
Испания
2 : 3
15.11.2026
Англия
Лига наций, 5 тур
Чехия
0 : 2
12.11.2026
Испания
Лига наций, 4 тур
Хорватия
1 : 2
06.10.2026
Испания
Лига наций, 3 тур
Испания
3 : 1
03.10.2026
Чехия
Лига наций, 2 тур
Испания
4 : 1
29.09.2026
Хорватия
Швеция
Лига наций, 6 тур
Польша
1 : 1
17.11.2026
Швеция
Лига наций, 5 тур
Швеция
3 : 2
14.11.2026
Босния и Герцеговина
Лига наций, 4 тур
Румыния
0 : 1
05.10.2026
Швеция
Лига наций, 3 тур
Босния и Герцеговина
1 : 1
02.10.2026
Швеция
Лига наций, 2 тур
Швеция
3 : 1
28.09.2026
Польша
Информация о матче
Главный судья:
Уильям Коллам
(Беллсхилл)
Стадион:
Бернабеу
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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