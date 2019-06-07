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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧЕ
Норвегия - Румыния
Норвегия - Румыния: обзор матча 07 июня 2019
Норвегия
07.06.2019, пятница, 21:45
Отбор ЧЕ-2020, группа F, 3 тур
2 : 2
Завершен
Румыния
56'
Т. Эльюнусси
70'
М. Эдегор
77'
К. Кешеру
90+2'
К. Кешеру
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Норвегия - Румыния
90'
+2
ГОЛ! 2:2!
К. Кешеру
Пас отдал
А. Максим
Замена
О. Камара
️️️️
Т. Эльюнусси
84'
80'
Желтая карточка
Д. Григоре
77'
ГОЛ! 2:1!
К. Кешеру
Пас отдал
Д. Григоре
72'
Замена
А. Максим
️️️️
Н. Станчу
ГОЛ! 2:0!
М. Эдегор
Пас отдал
Д. Кинг
70'
60'
Замена
Я. Хаджи
️️️️
Г. Пушкаш
ГОЛ! 1:0!
Т. Эльюнусси
56'
Желтая карточка
С. Берге
22'
17'
Желтая карточка
П. Антон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Норвегия
22
Стен Грютебуст
ВР
16
Хайтам Алеесами
ЛЗ
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
3
Кристоффер Айер
ЦЗ
14
Омар Эльабделлауи
ПЗ
13
Оле Селнаэс
ОП
10
Тарик Эльюнусси
ЦП
19
Маркус Хенриксен
ЦП
8
Сандер Берге
ЦП
10
Мартин Эдегор
АП
7
Джошуа Кинг
ЦФ
Главный тренер
Ларс Лагербек
Румыния
12
Чиприан Тэтэрушану
ВР
22
Кристиан Сэпунару
ЦЗ
3
Алин Тошка
ЦЗ
21
Драгош Григоре
ЦЗ
17
Чиприан Деяк
ЦП
0
Пол Антон
ЦП
10
Николае Станчу
ЦП
0
Георге Теодор Грозав
ЦП
17
Георге Пушкаш
ЦФ
13
Клаудиу Кешеру
ЦФ
8
Александру Кипчиу
ЦФ
Главный тренер
Космин Контра
Норвегия
12
Андре Хансен
ВР
17
Биргер Мелинг
ЛЗ
4
Стефан Страндберг
ЦЗ
4
Сигурд Ростед
ЦЗ
11
Мохамед Эльюнусси
ЛВ
16
Йонас Свенссон
ЦП
8
Фредрик Мидтсьё
ЦП
8
Стефан Йохансен
ЦП
21
Бьерн Йонсен
ЦФ
0
Ола Камара
ЦФ
Румыния
23
Силвиу Лунг
ВР
11
Никусор Банку
ЛЗ
6
Тудор Балуцэ
ОП
6
Ромарио Бензар
ЦП
10
Александру Максим
ЦП
10
Янис Хаджи
АП
0
Дорин Ротариу
ПВ
4-1-3-1-1
22
Грютебуст
16
Алеесами
6
Нордтвейт
3
Айер
14
Эльабделлауи
13
Селнаэс
10
Эльюнусси
19
Хенриксен
8
Берге
10
Эдегор
7
Кинг
3-4-3
12
Тэтэрушану
22
Сэпунару
3
Тошка
21
Григоре
0
Антон
10
Станчу
0
Грозав
17
Деяк
8
Кипчиу
13
Кешеру
17
Пушкаш
10
Эльюнусси
0
Камара
0
Камара
10
Эльюнусси
17
Пушкаш
10
Хаджи
10
Хаджи
17
Пушкаш
10
Станчу
10
Максим
10
Максим
10
Станчу
Остались в запасе
Норвегия
Румыния
11
Мохамед Эльюнусси
ЛВ
12
Андре Хансен
ВР
17
Биргер Мелинг
ЛЗ
4
Стефан Страндберг
ЦЗ
4
Сигурд Ростед
ЦЗ
16
Йонас Свенссон
ЦП
8
Фредрик Мидтсьё
ЦП
8
Стефан Йохансен
ЦП
21
Бьерн Йонсен
ЦФ
Главный тренер
Ларс Лагербек
11
Никусор Банку
ЛЗ
6
Тудор Балуцэ
ОП
23
Силвиу Лунг
ВР
6
Ромарио Бензар
ЦП
0
Дорин Ротариу
ПВ
Главный тренер
Космин Контра
Остались в запасе
11
Мохамед Эльюнусси
ЛВ
12
Андре Хансен
ВР
17
Биргер Мелинг
ЛЗ
4
Стефан Страндберг
ЦЗ
4
Сигурд Ростед
ЦЗ
16
Йонас Свенссон
ЦП
8
Фредрик Мидтсьё
ЦП
8
Стефан Йохансен
ЦП
21
Бьерн Йонсен
ЦФ
Остались в запасе
11
Никусор Банку
ЛЗ
6
Тудор Балуцэ
ОП
23
Силвиу Лунг
ВР
6
Ромарио Бензар
ЦП
0
Дорин Ротариу
ПВ
Главный тренер
Ларс Лагербек
Главный тренер
Космин Контра
Статистика матча Норвегия - Румыния
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Норвегия
Лига наций, 6 тур
Дания
2 : 3
17.11.2026
Норвегия
Лига наций, 5 тур
Норвегия
3 : 1
14.11.2026
Уэльс
Лига наций, 4 тур
Португалия
2 : 1
04.10.2026
Норвегия
Лига наций, 3 тур
Уэльс
2 : 1
01.10.2026
Норвегия
Лига наций, 2 тур
Норвегия
1 : 2
27.09.2026
Португалия
Румыния
Лига наций, 6 тур
Босния и Герцеговина
2 : 1
17.11.2026
Румыния
Лига наций, 5 тур
Румыния
2 : 1
14.11.2026
Польша
Лига наций, 4 тур
Румыния
0 : 1
05.10.2026
Швеция
Лига наций, 3 тур
Польша
6 : 0
02.10.2026
Румыния
Лига наций, 2 тур
Румыния
2 : 4
28.09.2026
Босния и Герцеговина
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Карасев
(Москва)
Стадион:
Уллеваал
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