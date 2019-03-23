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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧЕ
Грузия - Швейцария
Грузия - Швейцария: обзор матча 23 марта 2019
Грузия
23.03.2019, суббота, 17:00
Отбор ЧЕ-2020, группа D, 1 тур
0 : 2
Завершен
Швейцария
56'
С. Цубер
80'
Д. Закария
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Грузия - Швейцария
Желтая карточка
В. Гвилия
90'
+2
89'
Желтая карточка
Г. Джака
80'
ГОЛ! 0:2!
Д. Закария
Желтая карточка
Д. Хочолава
76'
Желтая карточка
Н. Квеквескири
70'
56'
ГОЛ! 0:1!
С. Цубер
Пас отдал
Б. Эмболо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Грузия
1
Георгий Лория
ВР
2
Отар Какабадзе
ЦЗ
3
Давид Хочолава
ЦЗ
4
Гурам Кашия
ЦЗ
21
Джемал Табидзе
ЦЗ
10
Ника Квеквескири
ЦП
8
Валерий Казаишвили
ЦП
21
Валериан Гвилия
ЦП
20
Джаба Канкава
ЦП
10
Джано
АП
11
Георгий Квилитая
ЦФ
Главный тренер
Владимир Вайсс
Швейцария
1
Янн Зоммер
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
22
Фабиан Шер
ЦЗ
5
Мануэль Аканджи
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
14
Стивен Цубер
ЛП
6
Денис Закария
ОП
10
Гранит Джака
ОП
8
Ремо Фройлер
ЦП
19
Марио Гавранович
ЦФ
7
Брель Эмболо
ЦФ
Главный тренер
Владимир Петкович
Грузия
13
Роин Квасхвадзе
ВР
13
Георгий Макаридзе
ВР
5
Соломон Кверквелия
ЦЗ
22
Георгий Наваловский
ЦЗ
20
Джамбул Джигаури
ЦП
8
Отар Китеишвили
ЦП
14
Лаша Парунашвили
ЦП
13
Ника Качарава
ЦФ
Швейцария
12
Ивон Мвого
ВР
5
Тимм Клозе
ЦЗ
4
Нико Эльведи
ЦЗ
6
Михаэль Ланг
ПЗ
2
Кевин Мбабу
ПЗ
16
Кристиан Фасснахт
ПП
4-4-1-1
1
Лория
2
Какабадзе
4
Кашия
21
Табидзе
3
Хочолава
10
Квеквескири
21
Гвилия
20
Канкава
8
Казаишвили
10
Джано
11
Квилитая
4-2-2-2
1
Зоммер
2
Лихтштайнер
22
Шер
5
Аканджи
13
Родригес
6
Закария
10
Джака
8
Фройлер
14
Цубер
7
Эмболо
19
Гавранович
Остались в запасе
Грузия
Швейцария
13
Роин Квасхвадзе
ВР
13
Георгий Макаридзе
ВР
5
Соломон Кверквелия
ЦЗ
22
Георгий Наваловский
ЦЗ
20
Джамбул Джигаури
ЦП
8
Отар Китеишвили
ЦП
14
Лаша Парунашвили
ЦП
13
Ника Качарава
ЦФ
Главный тренер
Владимир Вайсс
16
Кристиан Фасснахт
ПП
6
Михаэль Ланг
ПЗ
12
Ивон Мвого
ВР
5
Тимм Клозе
ЦЗ
4
Нико Эльведи
ЦЗ
2
Кевин Мбабу
ПЗ
Главный тренер
Владимир Петкович
Остались в запасе
13
Роин Квасхвадзе
ВР
13
Георгий Макаридзе
ВР
5
Соломон Кверквелия
ЦЗ
22
Георгий Наваловский
ЦЗ
20
Джамбул Джигаури
ЦП
8
Отар Китеишвили
ЦП
14
Лаша Парунашвили
ЦП
13
Ника Качарава
ЦФ
Остались в запасе
16
Кристиан Фасснахт
ПП
6
Михаэль Ланг
ПЗ
12
Ивон Мвого
ВР
5
Тимм Клозе
ЦЗ
4
Нико Эльведи
ЦЗ
2
Кевин Мбабу
ПЗ
Главный тренер
Владимир Вайсс
Главный тренер
Владимир Петкович
Статистика матча Грузия - Швейцария
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Грузия
Лига наций, 6 тур
Украина
1 : 0
17.11.2026
Грузия
Лига наций, 5 тур
Грузия
0 : 2
14.11.2026
Венгрия
Лига наций, 4 тур
Северная Ирландия
0 : 0
05.10.2026
Грузия
Лига наций, 3 тур
Венгрия
1 : 0
02.10.2026
Грузия
Лига наций, 2 тур
Грузия
0 : 0
28.09.2026
Украина
Швейцария
Лига наций, 6 тур
Швейцария
4 : 0
16.11.2026
Шотландия
Лига наций, 5 тур
Словения
0 : 0
13.11.2026
Швейцария
Лига наций, 4 тур
Швейцария
3 : 0
06.10.2026
Северная Македония
Лига наций, 3 тур
Швейцария
2 : 1
03.10.2026
Словения
Лига наций, 2 тур
Шотландия
0 : 3
29.09.2026
Швейцария
Информация о матче
Главный судья:
Крейг Поусон
(Южный Йоркшир)
Стадион:
Борис Пайчадзе
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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