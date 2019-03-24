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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Гранада - Лас-Пальмас
Гранада - Лас-Пальмас: обзор матча 24 марта 2019
Гранада
24.03.2019, воскресенье, 22:00
Испания. Сегунда, 31 тур
1 : 1
Завершен
Лас-Пальмас
72'
Д. Тимор
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гранада - Лас-Пальмас
90'
+4
Желтая карточка
А. де ла Белья
Желтая карточка
А. Рамос
87'
72'
ГОЛ! 0:1!
Д. Тимор
Пас отдал
Р. Кастро
57'
Желтая карточка
Д. Тимор
Желтая карточка
А. Монторо
47'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гранада
1
Руй Силва
ВР
17
Куини
ПЗ
14
Альваро Вадильо
ЛВ
19
Анхель Монторо
ЦП
21
Даниэль Охеда
ЦФ
Главный тренер
Хосе Рохо «Пачета» Мартин
Лас-Пальмас
1
Рауль Фернандес
ВР
16
Кала
ЦЗ
3
Альберто де ла Белья
ЦЗ
24
Давид Тимор
ОП
55
Славолюб Срнич
ЦФ
24
Рубен Кастро
ЦФ
Главный тренер
Рубен де ла Баррера
Гранада
13
Аарон Эскандель
ВР
91
Альберто Бриноли
ВР
20
Адриан Рамос
ЦФ
Лас-Пальмас
13
Наужет Перес
ВР
5
Давид Гарсия
ЦЗ
23
Даниэль Кастельяно
ЦЗ
11
Момо
ЦП
17
Томаш Пекхарт
ЦФ
1-1-1-1
1
Силва
17
Куини
19
Монторо
14
Вадильо
21
Охеда
2-1-2
1
Фернандес
16
Кала
3
де ла Белья
24
Тимор
24
Кастро
55
Срнич
Остались в запасе
Гранада
Лас-Пальмас
13
Аарон Эскандель
ВР
91
Альберто Бриноли
ВР
20
Адриан Рамос
ЦФ
Главный тренер
Хосе Рохо «Пачета» Мартин
13
Наужет Перес
ВР
5
Давид Гарсия
ЦЗ
23
Даниэль Кастельяно
ЦЗ
11
Момо
ЦП
17
Томаш Пекхарт
ЦФ
Главный тренер
Рубен де ла Баррера
Остались в запасе
13
Аарон Эскандель
ВР
91
Альберто Бриноли
ВР
20
Адриан Рамос
ЦФ
Остались в запасе
13
Наужет Перес
ВР
5
Давид Гарсия
ЦЗ
23
Даниэль Кастельяно
ЦЗ
11
Момо
ЦП
17
Томаш Пекхарт
ЦФ
Главный тренер
Хосе Рохо «Пачета» Мартин
Главный тренер
Рубен де ла Баррера
Статистика матча Гранада - Лас-Пальмас
4
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
5
Матчи команд
Гранада
Испания. Сегунда, 16 тур
Гранада
- : -
29.11.2026
Сеута
Испания. Сегунда, 15 тур
Сабадель
1 : 1
21.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 12 тур
Эльденсе
0 : 2
01.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Гранада
2 : 0
18.10.2026
Кадис
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 15 тур
Спортинг
- : -
22.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 13 тур
Лас-Пальмас
2 : 0
09.11.2026
Эльденсе
Испания. Сегунда, 12 тур
Овьедо
2 : 3
02.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 11 тур
Лас-Пальмас
1 : 0
24.10.2026
Реал Сосьедад Б
Испания. Сегунда, 10 тур
Лас-Пальмас
0 : 3
17.10.2026
Кастельон
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