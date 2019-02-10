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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Малага - Лас-Пальмас
Малага - Лас-Пальмас: обзор матча 10 февраля 2019
Малага
10.02.2019, воскресенье, 22:00
Испания. Сегунда, 25 тур
0 : 0
Завершен
Лас-Пальмас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Малага - Лас-Пальмас
90'
+4
Желтая карточка
Кала
Желтая карточка
Г. Бланко Лещук
79'
Вторая желтая
К. Баре
59'
Желтая карточка
К. Баре
42'
Желтая карточка
И. Альехо
17'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Малага
1
Мунир Моанд
ВР
16
Диего Гонсалес
ЦЗ
14
Пау Торрес
ЦЗ
16
Федерико Рикка
ЦЗ
21
Альфред Н'Диайе
ЦП
39
Эрик Моран
ЦП
88
Кейди Баре
ЦП
8
Адриан Гонсалес
ЦП
14
Иван Альехо
ПВ
29
Густаво Бланко Лещук
ЦФ
Лас-Пальмас
1
Рауль Фернандес
ВР
21
Мартин Мантовани
ЦЗ
23
Даниэль Кастельяно
ЦЗ
16
Кала
ЦЗ
17
Данни Блум
ЛВ
24
Давид Тимор
ОП
24
Рубен Кастро
ЦФ
17
Рафаэль Мир
ЦФ
Главный тренер
Рубен де ла Баррера
Малага
18
Давид Ломбан
ЦЗ
23
Мигель Сифуэнтес
ПЗ
11
Евгений Селезнев
ЦФ
Лас-Пальмас
13
Наужет Перес
ВР
18
Альваро Лемос
ПЗ
21
Серхио Араухо
ЦФ
55
Славолюб Срнич
ЦФ
3-4-1-1
1
Моанд
16
Гонсалес
14
Торрес
16
Рикка
21
Н'Диайе
88
Баре
8
Гонсалес
39
Моран
14
Альехо
29
Бланко Лещук
3-1-1-2
1
Фернандес
21
Мантовани
23
Кастельяно
16
Кала
24
Тимор
17
Блум
17
Мир
24
Кастро
Остались в запасе
Малага
Лас-Пальмас
23
Мигель Сифуэнтес
ПЗ
18
Давид Ломбан
ЦЗ
11
Евгений Селезнев
ЦФ
18
Альваро Лемос
ПЗ
13
Наужет Перес
ВР
21
Серхио Араухо
ЦФ
55
Славолюб Срнич
ЦФ
Главный тренер
Рубен де ла Баррера
Остались в запасе
23
Мигель Сифуэнтес
ПЗ
18
Давид Ломбан
ЦЗ
11
Евгений Селезнев
ЦФ
Остались в запасе
18
Альваро Лемос
ПЗ
13
Наужет Перес
ВР
21
Серхио Араухо
ЦФ
55
Славолюб Срнич
ЦФ
Главный тренер
Рубен де ла Баррера
Статистика матча Малага - Лас-Пальмас
4
1
1
1
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Малага
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Малага
2 : 5
18.10.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 15 тур
Спортинг
- : -
22.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 13 тур
Лас-Пальмас
2 : 0
09.11.2026
Эльденсе
Испания. Сегунда, 12 тур
Овьедо
2 : 3
02.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 11 тур
Лас-Пальмас
1 : 0
24.10.2026
Реал Сосьедад Б
Испания. Сегунда, 10 тур
Лас-Пальмас
0 : 3
17.10.2026
Кастельон
Информация о матче
Стадион:
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