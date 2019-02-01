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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Малага - Альмерия
Малага - Альмерия: обзор матча 01 февраля 2019
Малага
01.02.2019, пятница, 23:00
Испания. Сегунда, 24 тур
1 : 1
Завершен
Альмерия
12'
А. Гонсалес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Малага - Альмерия
Желтая карточка
А. Н'Диайе
72'
Желтая карточка
Э. Моран
25'
ГОЛ! 1:0!
А. Гонсалес
Пас отдал
К. Баре
12'
Начало матча
Статистика матча Малага - Альмерия
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Малага
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Малага
2 : 5
18.10.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Альмерия
Испания. Сегунда, 15 тур
Сеута
- : -
23.11.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 14 тур
Альмерия
2 : 1
14.11.2026
ФК Андорра
Испания. Сегунда, 13 тур
Жирона
0 : 1
08.11.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Альмерия
2 : 2
24.10.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 10 тур
Реал Сосьедад Б
2 : 4
17.10.2026
Альмерия
Информация о матче
Стадион:
Ла Росаледа
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