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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Мальорка - Депортиво
Мальорка - Депортиво: обзор матча 12 января 2019
Мальорка
12.01.2019, суббота, 22:30
Испания. Сегунда, 21 тур
1 : 0
Завершен
Депортиво
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мальорка - Депортиво
64'
Желтая карточка
В. Гомес
Начало матча
Статистика матча Мальорка - Депортиво
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Мальорка
Испания. Сегунда, 16 тур
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29.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 15 тур
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21.11.2026
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3 : 3
14.11.2026
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Испания. Сегунда, 12 тур
Мальорка
2 : 1
02.11.2026
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Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
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Испания. Примера, 14 тур
Депортиво
- : -
29.11.2026
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
3 : 1
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Информация о матче
Стадион:
Эстади де Сон Мойш
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