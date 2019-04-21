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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Анкарагюджю - Коньяспор
Анкарагюджю - Коньяспор: обзор матча 21 апреля 2019
Анкарагюджю
21.04.2019, воскресенье, 13:30
Турция. Суперлига, 29 тур
0 : 0
Завершен
Коньяспор
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Анкарагюджю - Коньяспор
89'
Желтая карточка
П. Уртадо
74'
Желтая карточка
М. Евтович
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анкарагюджю
70
Стелиос Кициу
ЦЗ
21
Брис Джа-Джедже
ЦЗ
8
Тьяго Пинту
ЦЗ
2
Михал Пождан
ЦП
9
Хади Сако
ЦФ
5
Девер Орджилл
ЦФ
Главный тренер
Толунай Кафкас
Коньяспор
1
Серкан Киринтили
ВР
42
Омер Али Саинер
ЦЗ
35
Леонард Жута
ЦЗ
3
Фаллу Дианье
ЦЗ
89
Нейц Скубич
ЦЗ
7
Морике Фофана
ЛВ
16
Йенс Йонссон
ОП
27
Дени Милошевич
ЦП
8
Марко Евтович
ЦП
9
Мустафа Ятабаре
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
Анкарагюджю
19
Вильфред Мок
ЦП
82
Айдын Карабулут
ЦП
9
Заур Садаев
ЦФ
75
Тибальт Мулен
ЦФ
Коньяспор
1
Эртугрул Ташкыран
ВР
5
Селим Ай
ЦЗ
39
Евгений Опанасенко
ЦЗ
87
Ферхат Озторун
ЦЗ
4
Али Туран
ЦЗ
2
Волкан Финдикли
ЦЗ
8
Амир Хаджиахметович
ЦП
16
Паоло Уртадо
ЦФ
3-1-2
70
Кициу
21
Джа-Джедже
8
Пинту
2
Пождан
5
Орджилл
9
Сако
4-1-2-1-1
1
Киринтили
35
Жута
3
Дианье
89
Скубич
42
Саинер
16
Йонссон
27
Милошевич
8
Евтович
7
Фофана
9
Ятабаре
Остались в запасе
Анкарагюджю
Коньяспор
19
Вильфред Мок
ЦП
82
Айдын Карабулут
ЦП
9
Заур Садаев
ЦФ
75
Тибальт Мулен
ЦФ
Главный тренер
Толунай Кафкас
1
Эртугрул Ташкыран
ВР
5
Селим Ай
ЦЗ
39
Евгений Опанасенко
ЦЗ
87
Ферхат Озторун
ЦЗ
4
Али Туран
ЦЗ
2
Волкан Финдикли
ЦЗ
8
Амир Хаджиахметович
ЦП
16
Паоло Уртадо
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
Остались в запасе
19
Вильфред Мок
ЦП
82
Айдын Карабулут
ЦП
9
Заур Садаев
ЦФ
75
Тибальт Мулен
ЦФ
Остались в запасе
1
Эртугрул Ташкыран
ВР
5
Селим Ай
ЦЗ
39
Евгений Опанасенко
ЦЗ
87
Ферхат Озторун
ЦЗ
4
Али Туран
ЦЗ
2
Волкан Финдикли
ЦЗ
8
Амир Хаджиахметович
ЦП
16
Паоло Уртадо
ЦФ
Главный тренер
Толунай Кафкас
Главный тренер
Ильхан Палут
Статистика матча Анкарагюджю - Коньяспор
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Анкарагюджю
Турция. Суперлига, 38 тур
Трабзонспор
4 : 2
26.05.2024
Анкарагюджю
Турция. Суперлига, 37 тур
Анкарагюджю
0 : 0
18.05.2024
Пендикспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Хатайспор
2 : 1
12.05.2024
Анкарагюджю
Турция. Суперлига, 35 тур
Анкарагюджю
1 : 1
03.05.2024
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Ризеспор
1 : 2
28.04.2024
Анкарагюджю
Коньяспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
- : -
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Самсунспор
1 : 0
07.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Турция. Суперлига, 9 тур
Коньяспор
2 : 0
25.10.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 8 тур
Амед
1 : 0
17.10.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 7 тур
Коньяспор
0 : 0
11.10.2026
Истанбул Башакшехир
Информация о матче
Стадион:
19-го мая
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