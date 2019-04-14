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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Йени Малатьяспор - Аланьяспор
Йени Малатьяспор - Аланьяспор: обзор матча 14 апреля 2019
Йени Малатьяспор
14.04.2019, воскресенье, 16:00
Турция. Суперлига, 28 тур
1 : 1
Завершен
Аланьяспор
7'
А. Бюйюк (П)
12'
Ж. Фернандес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Йени Малатьяспор - Аланьяспор
86'
Желтая карточка
Г. Цавеллас
50'
Желтая карточка
Байано
45'
+5
Желтая карточка
Л. Вильяфаньес
33'
Вторая желтая
Ч. Гюльселам
24'
Желтая карточка
Ч. Гюльселам
12'
ГОЛ! 1:1!
Ж. Фернандес
Пас отдал
Л. Вильяфаньес
ГОЛ с пенальти! 1:0!
А. Бюйюк
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Йени Малатьяспор
30
Артуро Мина
ЦЗ
12
Гильерме
АП
23
Тьеви
ПВ
33
Абубакар Камара
ЦФ
10
Адем Бюйюк
ЦФ
Главный тренер
Эртюгрюл Саглам
Аланьяспор
2
Байано
ЦЗ
29
Стивен Колкер
ЦЗ
21
Фабрис Н'Сакаля
ЦЗ
33
Георгиос Цавеллас
ЦЗ
19
Лукас Вильяфаньес
ЦП
11
Озан Туфан
ЦП
6
Чейхун Гюльселам
ЦП
10
Джалма
ЦФ
10
Жуниор Фернандес
ЦФ
Главный тренер
Угур Учар
Йени Малатьяспор
9
Даниэль Алексич
ЦЗ
17
Бариш Алиджи
ЦП
77
Омер Сисманоглу
ЦФ
Аланьяспор
86
Юфук Чейлан
ВР
10
Жоэль Оби
ЦП
5
Исаак Сакей
ЦП
1-2-2
30
Мина
12
Гильерме
23
Тьеви
10
Бюйюк
33
Камара
4-3-2
29
Колкер
21
Н'Сакаля
33
Цавеллас
2
Байано
19
Вильяфаньес
11
Туфан
6
Гюльселам
10
Фернандес
10
Джалма
Остались в запасе
Йени Малатьяспор
Аланьяспор
9
Даниэль Алексич
ЦЗ
17
Бариш Алиджи
ЦП
77
Омер Сисманоглу
ЦФ
Главный тренер
Эртюгрюл Саглам
86
Юфук Чейлан
ВР
10
Жоэль Оби
ЦП
5
Исаак Сакей
ЦП
Главный тренер
Угур Учар
Остались в запасе
9
Даниэль Алексич
ЦЗ
17
Бариш Алиджи
ЦП
77
Омер Сисманоглу
ЦФ
Остались в запасе
86
Юфук Чейлан
ВР
10
Жоэль Оби
ЦП
5
Исаак Сакей
ЦП
Главный тренер
Эртюгрюл Саглам
Главный тренер
Угур Учар
Статистика матча Йени Малатьяспор - Аланьяспор
1
1
1
4
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Йени Малатьяспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Йени Малатьяспор
0 : 5
21.05.2022
Фенербахче
Турция. Суперлига, 37 тур
Кайсериспор
3 : 0
14.05.2022
Йени Малатьяспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Йени Малатьяспор
1 : 3
08.05.2022
Ризеспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Аланьяспор
2 : 1
01.05.2022
Йени Малатьяспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Йени Малатьяспор
2 : 3
24.04.2022
Коньяспор
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Касымпаша
- : -
22.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Генчлербирлиги
5 : 0
02.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Аланьяспор
1 : 2
23.10.2026
Коджаэлиспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Фенербахче
3 : 0
17.10.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 7 тур
Аланьяспор
0 : 0
10.10.2026
Эрзурумспор
Информация о матче
Стадион:
Бахчешехир Окуллари
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