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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Тондела - Порту
Тондела - Порту: обзор матча 23 февраля 2019
Тондела
23.02.2019, суббота, 00:15
Португалия. Примейра, 23 тур
0 : 3
Завершен
Порту
11'
Пепе
52'
О. Торрес
74'
Э. Эррера
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тондела - Порту
74'
ГОЛ! 0:3!
Э. Эррера
Пас отдал
Я. Браими
72'
Желтая карточка
Пепе
52'
ГОЛ! 0:2!
О. Торрес
11'
ГОЛ! 0:1!
Пепе
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тондела
14
Клаудио Рамос
ВР
31
Жоаозиньо
ЦЗ
20
Рикарду Кошта
ЦЗ
16
Шавьер
ЛВ
27
Бруну Монтейру
ЦП
Порту
12
Икер Касильяс
ВР
13
Алекс Теллес
ЛЗ
3
Пепе
ЦЗ
18
Аугусто Фелипе
ЦЗ
13
Вилсон Манафа
ПЗ
8
Оливер Торрес
ЦП
16
Эктор Эррера
ЦП
25
Отавио
АП
17
Хесус Корона
ПВ
38
Фернандо
ЦФ
Главный тренер
Франческо Фариоли
Тондела
8
Жоау Педру
ЦП
7
Джон Мурильо
ЦП
Порту
1
Вана Алвес
ВР
99
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
2
Макси Перейра
ЦЗ
8
Ясин Браими
ЦП
28
Бруну Кошта
ЦП
27
Эрнани
ЦФ
95
Андре Перейра
ЦФ
2-1-1
14
Рамос
31
Жоаозиньо
20
Кошта
27
Монтейру
16
Шавьер
4-2-2-1
12
Касильяс
13
Манафа
3
Пепе
18
Фелипе
13
Теллес
8
Торрес
16
Эррера
17
Корона
25
Отавио
38
Фернандо
Остались в запасе
Тондела
Порту
8
Жоау Педру
ЦП
7
Джон Мурильо
ЦП
1
Вана Алвес
ВР
99
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
2
Макси Перейра
ЦЗ
8
Ясин Браими
ЦП
28
Бруну Кошта
ЦП
27
Эрнани
ЦФ
95
Андре Перейра
ЦФ
Главный тренер
Франческо Фариоли
Остались в запасе
8
Жоау Педру
ЦП
7
Джон Мурильо
ЦП
Остались в запасе
1
Вана Алвес
ВР
99
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
2
Макси Перейра
ЦЗ
8
Ясин Браими
ЦП
28
Бруну Кошта
ЦП
27
Эрнани
ЦФ
95
Андре Перейра
ЦФ
Главный тренер
Франческо Фариоли
Статистика матча Тондела - Порту
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Тондела
Португалия. Примейра, 34 тур
Арука
3 : 1
16.05.2026
Тондела
Португалия. Примейра, 33 тур
Тондела
2 : 0
11.05.2026
Морейренcе
Португалия. Примейра, 32 тур
Каза Пиа
0 : 1
03.05.2026
Тондела
Португалия. Примейра, 26 тур
Спортинг
2 : 2
29.04.2026
Тондела
Португалия. Примейра, 31 тур
Тондела
0 : 2
25.04.2026
Насьональ
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
- : -
24.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Португалия. Примейра, 10 тур
Порту
4 : 0
31.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 9 тур
Жил Висенте
0 : 1
24.10.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
0 : 1
20.10.2026
ПСВ
Информация о матче
Стадион:
Жоао Кардосо
Новости команд
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Тондела
Порту
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