Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Греция. Суперлига
ПАОК - Олимпиакос
ПАОК - Олимпиакос: обзор матча 10 февраля 2019
ПАОК
10.02.2019, воскресенье, 20:30
Греция. Суперлига, 20 тур
3 : 1
Завершен
Олимпиакос
3'
Виейринья
19'
Д. Бисесвар
83'
Ч. Акпом
88'
Д. Поденсе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ПАОК - Олимпиакос
Желтая карточка
Х. Анхель Креспо
90'
+3
88'
ГОЛ! 3:1!
Д. Поденсе
ГОЛ! 3:0!
Ч. Акпом
83'
Желтая карточка
О. Эль-Каддури
77'
60'
Желтая карточка
В. Торосидис
Желтая карточка
Е. Шахов
42'
40'
Желтая карточка
М. Анхель Герреро
31'
Желтая карточка
Я. Вукович
ГОЛ! 2:0!
Д. Бисесвар
19'
ГОЛ! 1:0!
Виейринья
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПАОК
1
Александрос Пасхалакис
ВР
20
Виейринья
ЦЗ
15
Хосе Анхель Креспо
ЦЗ
15
Фернандо Варела
ЦЗ
3
Лео Матос
ЦЗ
8
Маурисио
ОП
7
Омар Эль-Каддури
ЦП
28
Евгений Шахов
ЦП
8
Лео Жаба
ПВ
29
Чуба Акпом
ЦФ
21
Диего Бисесвар
ЦФ
Главный тренер
Алессио Лиски
Олимпиакос
1
Жозе Са
ВР
33
Леонардо Кутрис
ЛЗ
26
Ягош Вукович
ЦЗ
4
Папе Сиссе
ЦЗ
35
Василис Торосидис
ЦЗ
10
Бибрас Натхо
ЦП
7
Лазарос Христодулопулос
ЦП
8
Гильерме
ЦП
7
Константинос Фортунис
АП
11
Даниэль Поденсе
ЦФ
10
Мигель Анхель Герреро
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
ПАОК
1
Родриго Рей
ВР
15
Сверрир Ингасон
ЦЗ
27
Сержиу Оливейра
ЦП
10
Димитриос Пелкас
ЦП
18
Димитриос Лимниос
ПВ
Олимпиакос
12
Юрий Лодыгин
ВР
24
Родерик Миранда
ЦЗ
23
Жил Диаш
ЛВ
41
Андреас Бухалакис
ЦП
2
Мади Камара
ЦП
19
Ахмед Хассан
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Пасхалакис
20
Виейринья
15
Варела
3
Лео Матос
15
Креспо
8
Маурисио
7
Эль-Каддури
28
Шахов
8
Лео Жаба
21
Бисесвар
29
Акпом
4-3-1-2
1
Са
26
Вукович
4
Сиссе
35
Торосидис
33
Кутрис
10
Натхо
7
Христодулопулос
8
Гильерме
7
Фортунис
10
Герреро
11
Поденсе
Остались в запасе
ПАОК
Олимпиакос
1
Родриго Рей
ВР
15
Сверрир Ингасон
ЦЗ
27
Сержиу Оливейра
ЦП
10
Димитриос Пелкас
ЦП
18
Димитриос Лимниос
ПВ
Главный тренер
Алессио Лиски
23
Жил Диаш
ЛВ
12
Юрий Лодыгин
ВР
24
Родерик Миранда
ЦЗ
41
Андреас Бухалакис
ЦП
2
Мади Камара
ЦП
19
Ахмед Хассан
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Остались в запасе
1
Родриго Рей
ВР
15
Сверрир Ингасон
ЦЗ
27
Сержиу Оливейра
ЦП
10
Димитриос Пелкас
ЦП
18
Димитриос Лимниос
ПВ
Остались в запасе
23
Жил Диаш
ЛВ
12
Юрий Лодыгин
ВР
24
Родерик Миранда
ЦЗ
41
Андреас Бухалакис
ЦП
2
Мади Камара
ЦП
19
Ахмед Хассан
ЦФ
Главный тренер
Алессио Лиски
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Статистика матча ПАОК - Олимпиакос
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
ПАОК
Греция. Суперлига, 11 тур
ПАОК
- : -
22.11.2026
Кифисиас
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАОК
2 : 1
01.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 8 тур
ОФИ
2 : 1
25.10.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАОК
2 : 1
18.10.2026
Ираклис
Греция. Суперлига, 6 тур
ПАОК
1 : 3
12.10.2026
Каламата
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 11 тур
Олимпиакос
- : -
22.11.2026
Ираклис
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 9 тур
Кифисиас
2 : 3
31.10.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 8 тур
Олимпиакос
5 : 0
25.10.2026
Каламата
Лига Европы, 3 тур
Олимпиакос
1 : 0
22.10.2026
Спарта
Информация о матче
Стадион:
Тумба
Новости команд
Все
ПАОК
Олимпиакос
Лига Европы: шансы «Ренна» и «Олимпиакоса» на победу в матче 4 тура
3 ноября
«Олимпиакос» – «Спарта Прага»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Европы: шансы «Олимпиакоса» и «Спарты Праги» на победу в матче 3-го тура
21 октября
«Марсель» – «Олимпиакос»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 октября 2026
15 октября
Лига Европы: шансы «Марселя» и «Олимпиакоса» на победу в матче 2-го тура общего этапа
14 октября
Отказавший ЦСКА Банза подписал контракт с новым клубом
14 сентября
«Краснодар» отправил защитника в Грецию
5 сентября
2
ПАОК подтвердил трансфер чемпиона РПЛ
4 сентября
1
«Краснодар» близок к продаже 12-миллионного легионера
29 августа
2
«Бранн» – ПАОК: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2026
27 августа
Лига Европы: шансы «Ренна» и «Олимпиакоса» на победу в матче 4 тура
3 ноября
«Олимпиакос» – «Спарта Прага»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Европы: шансы «Олимпиакоса» и «Спарты Праги» на победу в матче 3-го тура
21 октября
«Марсель» – «Олимпиакос»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 октября 2026
15 октября
Лига Европы: шансы «Марселя» и «Олимпиакоса» на победу в матче 2-го тура общего этапа
14 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+