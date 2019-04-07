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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Витесс - ПСВ
Витесс - ПСВ: обзор матча 07 апреля 2019
Витесс
07.04.2019, воскресенье, 17:45
Голландия. Эредивизие, 29 тур
3 : 3
Завершен
ПСВ
13'
Т. Сереро
59'
М. Эдегор
83'
Т. Матавж
41'
И. Лосано (П)
70'
Л. де Йонг
90+1'
И. Лосано (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Витесс - ПСВ
90'
+1
ГОЛ с пенальти! 3:3!
И. Лосано
Красная карточка
М. ван дер Верфф
89'
ГОЛ! 3:2!
Т. Матавж
83'
Желтая карточка
В. Караваев
79'
77'
Желтая карточка
Д. Дюмфрис
70'
ГОЛ! 2:2!
Л. де Йонг
Пас отдал
Д. Дюмфрис
60'
Желтая карточка
Н. Виргевер
ГОЛ! 2:1!
М. Эдегор
Пас отдал
М. ван дер Верфф
59'
41'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
И. Лосано
Желтая карточка
Р. Пасвер
40'
16'
Желтая карточка
П. Росарио
ГОЛ! 1:0!
Т. Сереро
Пас отдал
М. Беро
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Витесс
22
Ремко Пасвер
ВР
28
Александр Бюттнер
ЦЗ
24
Макс Кларк
ЦЗ
4
Майкел ван дер Верфф
ЦЗ
15
Вячеслав Караваев
ПЗ
22
Матуш Беро
ЦП
17
Тхулани Сереро
ЦП
6
Джейк Кларк-Салтер
ЦП
8
Мартин Эдегор
АП
30
Брайан Линссен
ЦФ
Главный тренер
Эдвард Стеринг
ПСВ
41
Йерун Зут
ВР
17
Анхелиньо
ЛЗ
5
Даниэль Швааб
ЦЗ
24
Ник Виргевер
ЦЗ
13
Пабло Росарио
ОП
20
Йоррит Хендрикс
ОП
26
Гастон Перейро
ЦП
24
Дензел Дюмфрис
ПП
34
Стевен Бергвейн
ЦФ
26
Люк де Йонг
ЦФ
11
Ирвинг Лосано
ЦФ
Главный тренер
Петер Бош
Витесс
82
Эдуарду
ВР
15
Мохаммед Дауда
ЛВ
8
Али Мухтар
ОП
7
Рой Беренс
ЦП
25
Наварон Фор
АП
9
Тим Матавж
ЦФ
ПСВ
89
Элой Ром
ВР
16
Азиз Бехич
ЛЗ
5
Трент Сейнсбери
ЦЗ
35
Эрик Гутьеррес
ЦП
14
Дониелл Мален
ЦФ
4-3-1-1
22
Пасвер
28
Бюттнер
24
Кларк
4
ван дер Верфф
15
Караваев
22
Беро
17
Сереро
6
Кларк-Салтер
8
Эдегор
30
Линссен
3-2-2-3
41
Зут
5
Швааб
24
Виргевер
17
Анхелиньо
13
Росарио
20
Хендрикс
24
Дюмфрис
26
Перейро
11
Лосано
26
де Йонг
34
Бергвейн
Остались в запасе
Витесс
ПСВ
8
Али Мухтар
ОП
25
Наварон Фор
АП
15
Мохаммед Дауда
ЛВ
82
Эдуарду
ВР
7
Рой Беренс
ЦП
9
Тим Матавж
ЦФ
Главный тренер
Эдвард Стеринг
89
Элой Ром
ВР
16
Азиз Бехич
ЛЗ
5
Трент Сейнсбери
ЦЗ
35
Эрик Гутьеррес
ЦП
14
Дониелл Мален
ЦФ
Главный тренер
Петер Бош
Остались в запасе
8
Али Мухтар
ОП
25
Наварон Фор
АП
15
Мохаммед Дауда
ЛВ
82
Эдуарду
ВР
7
Рой Беренс
ЦП
9
Тим Матавж
ЦФ
Остались в запасе
89
Элой Ром
ВР
16
Азиз Бехич
ЛЗ
5
Трент Сейнсбери
ЦЗ
35
Эрик Гутьеррес
ЦП
14
Дониелл Мален
ЦФ
Главный тренер
Эдвард Стеринг
Главный тренер
Петер Бош
Статистика матча Витесс - ПСВ
2
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
Витесс
2 : 2
19.05.2024
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
Херенвен
1 : 3
12.05.2024
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
Утрехт
1 : 0
05.05.2024
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
Витесс
3 : 2
28.04.2024
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
ПСВ
6 : 0
13.04.2024
Витесс
ПСВ
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
- : -
24.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
1 : 4
21.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Камбур
2 : 5
08.11.2026
ПСВ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
ПСВ
7 : 0
31.10.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
ПСВ
1 : 1
25.10.2026
Фейеноорд
Информация о матче
Стадион:
Гелредом
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