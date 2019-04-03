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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Экселсиор - НАК Бреда
Экселсиор - НАК Бреда: обзор матча 03 апреля 2019
Экселсиор
03.04.2019, среда, 20:45
Голландия. Эредивизие, 28 тур
1 : 2
Завершен
НАК Бреда
90+3'
М. Кох
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Экселсиор - НАК Бреда
90'
+3
ГОЛ! 0:1!
М. Кох
Пас отдал
Р. Лундквист
Начало матча
Статистика матча Экселсиор - НАК Бреда
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Экселсиор
- : -
28.11.2026
Телстар
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Фейеноорд
2 : 3
21.11.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Экселсиор
0 : 1
07.11.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Экселсиор
0 : 9
01.11.2026
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Фортуна
1 : 0
25.10.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Херенвен
4 : 0
16.10.2026
Экселсиор
НАК Бреда
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
АЗ Алкмаар
3 : 3
17.05.2026
НАК Бреда
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
НАК Бреда
2 : 0
10.05.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
Утрехт
2 : 0
02.05.2026
НАК Бреда
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
НАК Бреда
0 : 2
25.04.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
Фортуна
1 : 1
12.04.2026
НАК Бреда
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НАК Бреда
Эредивизи: шансы «Фейеноорда» и «Эксельсиора» на победу в матче 13-го тура
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