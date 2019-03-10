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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Витесс - Фейеноорд
Витесс - Фейеноорд: обзор матча 10 марта 2019
Витесс
10.03.2019, воскресенье, 16:30
Голландия. Эредивизие, 25 тур
1 : 1
Завершен
Фейеноорд
47'
М. Дауда
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Витесс - Фейеноорд
Желтая карточка
М. Беро
63'
ГОЛ! 1:0!
М. Дауда
47'
35'
Желтая карточка
С. Бергейс
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Витесс
82
Эдуарду
ВР
28
Александр Бюттнер
ЦЗ
24
Макс Кларк
ЦЗ
4
Майкел ван дер Верфф
ЦЗ
15
Вячеслав Караваев
ПЗ
15
Мохаммед Дауда
ЛВ
22
Матуш Беро
ЦП
25
Наварон Фор
АП
8
Мартин Эдегор
АП
30
Брайан Линссен
ЦФ
Главный тренер
Эдвард Стеринг
Фейеноорд
5
Ригесиано Хапс
ЛЗ
6
Джерри Сент-Джуст
ЦЗ
15
Куко Мартина
ЦЗ
21
Йенс Торнстра
ОП
23
Стивен Бергейс
ЦП
8
Йорди Класи
ЦП
6
Ян-Ари ван дер Хейден
ЦП
8
Сэм Ларссон
ЦФ
32
Робин ван Перси
ЦФ
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
Витесс
22
Ремко Пасвер
ВР
8
Али Мухтар
ОП
17
Тхулани Сереро
ЦП
7
Рой Беренс
ЦП
Фейеноорд
4
Свен ван Бик
ЦЗ
31
Эрик Боттегин
ЦЗ
8
Яссин Аюб
ЦП
2
Барт Ньивкоп
ЦП
14
Николай Йоргенсен
ЦФ
4-1-3-1
82
Эдуарду
28
Бюттнер
24
Кларк
4
ван дер Верфф
15
Караваев
22
Беро
15
Дауда
8
Эдегор
25
Фор
30
Линссен
3-1-3-2
6
Сент-Джуст
15
Мартина
5
Хапс
21
Торнстра
23
Бергейс
8
Класи
6
ван дер Хейден
32
ван Перси
8
Ларссон
Остались в запасе
Витесс
Фейеноорд
8
Али Мухтар
ОП
22
Ремко Пасвер
ВР
17
Тхулани Сереро
ЦП
7
Рой Беренс
ЦП
Главный тренер
Эдвард Стеринг
4
Свен ван Бик
ЦЗ
31
Эрик Боттегин
ЦЗ
8
Яссин Аюб
ЦП
2
Барт Ньивкоп
ЦП
14
Николай Йоргенсен
ЦФ
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
Остались в запасе
8
Али Мухтар
ОП
22
Ремко Пасвер
ВР
17
Тхулани Сереро
ЦП
7
Рой Беренс
ЦП
Остались в запасе
4
Свен ван Бик
ЦЗ
31
Эрик Боттегин
ЦЗ
8
Яссин Аюб
ЦП
2
Барт Ньивкоп
ЦП
14
Николай Йоргенсен
ЦФ
Главный тренер
Эдвард Стеринг
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
Статистика матча Витесс - Фейеноорд
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
Витесс
2 : 2
19.05.2024
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
Херенвен
1 : 3
12.05.2024
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
Утрехт
1 : 0
05.05.2024
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
Витесс
3 : 2
28.04.2024
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
ПСВ
6 : 0
13.04.2024
Витесс
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
- : -
24.11.2026
Порту
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Фейеноорд
2 : 3
21.11.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Херенвен
5 : 3
08.11.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Фейеноорд
1 : 1
31.10.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
ПСВ
1 : 1
25.10.2026
Фейеноорд
Информация о матче
Стадион:
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