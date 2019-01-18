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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Витесс - Экселсиор
Витесс - Экселсиор: обзор матча 18 января 2019
Витесс
18.01.2019, пятница, 22:00
Голландия. Эредивизие, 18 тур
3 : 2
Завершен
Экселсиор
6'
Н. Фор
37'
Б. Линссен
67'
М. ван дер Верфф
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Витесс - Экселсиор
Желтая карточка
М. ван дер Верфф
72'
ГОЛ! 3:0!
М. ван дер Верфф
Пас отдал
М. Эдегор
67'
ГОЛ! 2:0!
Б. Линссен
Пас отдал
М. Эдегор
37'
17'
Желтая карточка
Л. Бруинс
ГОЛ! 1:0!
Н. Фор
Пас отдал
Б. Линссен
6'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Витесс
82
Эдуарду
ВР
4
Майкел ван дер Верфф
ЦЗ
28
Александр Бюттнер
ЦЗ
15
Вячеслав Караваев
ПЗ
6
Джейк Кларк-Салтер
ЦП
17
Тхулани Сереро
ЦП
7
Рой Беренс
ЦП
25
Наварон Фор
АП
8
Мартин Эдегор
АП
30
Брайан Линссен
ЦФ
Главный тренер
Эдвард Стеринг
Экселсиор
18
Лоренцо Барнет
ЛЗ
2
Юрген Маттей
ЦЗ
23
Луиджи Бруинс
ЦП
10
Али Мессауд
ЦП
23
Маркус Эдвардс
ПВ
Главный тренер
Маринус Дейкхейзен
Витесс
22
Ремко Пасвер
ВР
24
Макс Кларк
ЦЗ
8
Али Мухтар
ОП
Экселсиор
1
Сонни Стевенс
ВР
44
Эрве Маттис
ЦЗ
2
Сиб Хореманс
ПЗ
3-3-2-1
82
Эдуарду
4
ван дер Верфф
28
Бюттнер
15
Караваев
6
Кларк-Салтер
17
Сереро
7
Беренс
8
Эдегор
25
Фор
30
Линссен
2-2-1
2
Маттей
18
Барнет
23
Бруинс
10
Мессауд
23
Эдвардс
Остались в запасе
Витесс
Экселсиор
8
Али Мухтар
ОП
22
Ремко Пасвер
ВР
24
Макс Кларк
ЦЗ
Главный тренер
Эдвард Стеринг
2
Сиб Хореманс
ПЗ
1
Сонни Стевенс
ВР
44
Эрве Маттис
ЦЗ
Главный тренер
Маринус Дейкхейзен
Остались в запасе
8
Али Мухтар
ОП
22
Ремко Пасвер
ВР
24
Макс Кларк
ЦЗ
Остались в запасе
2
Сиб Хореманс
ПЗ
1
Сонни Стевенс
ВР
44
Эрве Маттис
ЦЗ
Главный тренер
Эдвард Стеринг
Главный тренер
Маринус Дейкхейзен
Статистика матча Витесс - Экселсиор
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
Витесс
2 : 2
19.05.2024
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
Херенвен
1 : 3
12.05.2024
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
Утрехт
1 : 0
05.05.2024
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
Витесс
3 : 2
28.04.2024
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
ПСВ
6 : 0
13.04.2024
Витесс
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Экселсиор
- : -
28.11.2026
Телстар
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Фейеноорд
2 : 3
21.11.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Экселсиор
0 : 1
07.11.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Экселсиор
0 : 9
01.11.2026
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Фортуна
1 : 0
25.10.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Херенвен
4 : 0
16.10.2026
Экселсиор
Информация о матче
Стадион:
Гелредом
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