Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Сент-Джонстон - Хиберниан
Сент-Джонстон - Хиберниан: обзор матча 27 февраля 2019
Сент-Джонстон
27.02.2019, среда, 22:45
Шотландия. Премьер-лига, 28 тур
1 : 2
Завершен
Хиберниан
15'
К. Кейн
65'
М. МакНалти (П)
84'
М. МакНалти
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сент-Джонстон - Хиберниан
89'
Желтая карточка
Ф. Камбери
84'
ГОЛ! 1:2!
М. МакНалти
Пас отдал
С. Омеонга
67'
Вторая желтая
В. Сливка
65'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
М. МакНалти
51'
Желтая карточка
В. Сливка
ГОЛ! 1:0!
К. Кейн
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сент-Джонстон
28
Зандер Кларк
ВР
5
Джо Шонесси
ЦЗ
12
Ричард Фостер
ЦЗ
10
Дэвид Уотерспун
ЦП
26
Лайам Крейг
ЦП
10
Мэттью Кеннеди
ЦП
20
Крис Кейн
ЦФ
32
Тони Уотт
ЦФ
Главный тренер
Каллум Дэвидсон
Хиберниан
1
Офир Марсиано
ВР
5
Марк Миллиган
ЦЗ
14
Выкинтас Сливка
ЦП
7
Дэрил Хорган
ЦП
29
Марк МакНалти
ЦФ
22
Флориан Камбери
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Грей
Сент-Джонстон
16
Шон Госс
ЦП
16
Дэнни Суонсон
ЦП
Хиберниан
40
Стефан Омеонга
ЦП
2-3-2
28
Кларк
5
Шонесси
12
Фостер
10
Уотерспун
26
Крейг
10
Кеннеди
32
Уотт
20
Кейн
1-2-2
1
Марсиано
5
Миллиган
14
Сливка
7
Хорган
22
Камбери
29
МакНалти
Остались в запасе
Сент-Джонстон
Хиберниан
16
Шон Госс
ЦП
16
Дэнни Суонсон
ЦП
Главный тренер
Каллум Дэвидсон
40
Стефан Омеонга
ЦП
Главный тренер
Дэвид Грей
Остались в запасе
16
Шон Госс
ЦП
16
Дэнни Суонсон
ЦП
Остались в запасе
40
Стефан Омеонга
ЦП
Главный тренер
Каллум Дэвидсон
Главный тренер
Дэвид Грей
Статистика матча Сент-Джонстон - Хиберниан
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Данди Юнайтед
- : -
28.11.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Фалкирк
2 : 1
21.11.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Джонстон
2 : 1
07.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Килмарнок
2 : 2
31.10.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Джонстон
2 : 2
28.10.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Рейнджерс
4 : 0
24.10.2026
Сент-Джонстон
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Хиберниан
- : -
24.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Хиберниан
0 : 4
21.11.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Абердин
0 : 4
07.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Миррен
1 : 1
28.10.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Хиберниан
1 : 2
25.10.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 9 тур
Хиберниан
1 : 2
17.10.2026
Фалкирк
Информация о матче
Стадион:
Макдиармид Парк
Новости команд
Все
Сент-Джонстон
Хиберниан
«Хиберниан» – «Гент»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
26 августа
«Гент» – «Хиберниан»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
19 августа
«Шкендия» – «Хиберниан»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027
12 августа
В чемпионате Шотландии может прерваться гегемония «Селтика» и «Рейнджерс», которая длится 40 лет
12 февраля
2
«Легия» – «Хиберниан»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 августа 2025
2025.08.28 20:50
Стало известно, где может продолжить карьеру Роман Еременко
2025.01.15 14:18
1
Фанаты «Рейнджерс» избили болельщицу «Сент-Джонстона» и забрали ее барабан
2024.08.18 13:47
2
ШПЛ. «Селтик» победил «Сент-Джонстон» со счетом 7:0
2022.04.09 22:40
В Кубке Шотландии клуб из четвертого дивизиона выбил команду ШПЛ и действующего обладателя трофея
2022.01.23 08:38
2
«Хиберниан» – «Гент»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
26 августа
«Гент» – «Хиберниан»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
19 августа
«Шкендия» – «Хиберниан»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027
12 августа
В чемпионате Шотландии может прерваться гегемония «Селтика» и «Рейнджерс», которая длится 40 лет
12 февраля
2
«Легия» – «Хиберниан»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 августа 2025
2025.08.28 20:50
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+