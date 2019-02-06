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Расписание матчей
Германия. Кубок
Шальке-04 - Фортуна
Шальке-04 - Фортуна: обзор матча 06 февраля 2019
Шальке-04
06.02.2019, среда, 22:45
Германия. Кубок, 1/8 финала
4 : 1
Завершен
Фортуна
48'
С. Сане
53'
М. Ут
87'
С. Сане
71'
Р. Хеннингс
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Шальке-04 - Фортуна
87'
Желтая карточка
Д. Ковнацки
ГОЛ! 3:1!
С. Сане
Пас отдал
Б. Очипка
87'
71'
ГОЛ! 2:1!
Р. Хеннингс
Пас отдал
Д. Ковнацки
61'
Желтая карточка
А. Моралес
ГОЛ! 2:0!
М. Ут
53'
ГОЛ! 1:0!
С. Сане
48'
Желтая карточка
Д. Брума
41'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шальке-04
1
Ральф Ферманн
ВР
5
Бастиан Очипка
ЛЗ
26
Салиф Сане
ЦЗ
25
Джеффри Брума
ЦЗ
6
Набиль Бенталеб
ЦП
8
Суат Сердар
ЦП
29
Уэстон МакКенни
ЦП
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
13
Марк Ут
ЦФ
Главный тренер
Мирон Муслич
Фортуна
33
Ярослав Дробны
ВР
29
Маркус Зуттнер
ЦЗ
23
Каан Айхан
ЦЗ
4
Андре Хоффманн
ЦЗ
25
Маттиас Циммерманн
ЦЗ
27
Альфредо Моралес
ЦЗ
33
Такаши Усами
ЦП
7
Кевин Штегер
АП
25
Аймен Баркок
АП
33
Марвин Дукщ
ЦФ
10
Рувен Хеннингс
ЦФ
Главный тренер
Маркус Анфанг
Шальке-04
1
Александр Нюбель
ВР
37
Хамза Мендиль
ЛЗ
22
Евгений Коноплянка
ЛВ
8
Омар Маскарель
ОП
13
Себастьян Руди
ЦП
77
Амин Арит
АП
36
Седрик Тойхерт
ЦФ
Фортуна
17
Нико Гисельман
ЛЗ
32
Робин Бормут
ЦЗ
14
Доди Лукебакио
ПВ
9
Давид Ковнацки
ЦФ
19
Кенан Караман
ЦФ
3-3-1-1
1
Ферманн
5
Очипка
25
Брума
26
Сане
6
Бенталеб
8
Сердар
29
МакКенни
20
Калиджиури
13
Ут
3-2-1-2-2
33
Дробны
4
Хоффманн
25
Циммерманн
27
Моралес
29
Зуттнер
23
Айхан
33
Усами
7
Штегер
25
Баркок
10
Хеннингс
33
Дукщ
Остались в запасе
Шальке-04
Фортуна
8
Омар Маскарель
ОП
1
Александр Нюбель
ВР
37
Хамза Мендиль
ЛЗ
13
Себастьян Руди
ЦП
77
Амин Арит
АП
22
Евгений Коноплянка
ЛВ
36
Седрик Тойхерт
ЦФ
Главный тренер
Мирон Муслич
17
Нико Гисельман
ЛЗ
14
Доди Лукебакио
ПВ
32
Робин Бормут
ЦЗ
9
Давид Ковнацки
ЦФ
19
Кенан Караман
ЦФ
Главный тренер
Маркус Анфанг
Остались в запасе
8
Омар Маскарель
ОП
1
Александр Нюбель
ВР
37
Хамза Мендиль
ЛЗ
13
Себастьян Руди
ЦП
77
Амин Арит
АП
22
Евгений Коноплянка
ЛВ
36
Седрик Тойхерт
ЦФ
Остались в запасе
17
Нико Гисельман
ЛЗ
14
Доди Лукебакио
ПВ
32
Робин Бормут
ЦЗ
9
Давид Ковнацки
ЦФ
19
Кенан Караман
ЦФ
Главный тренер
Мирон Муслич
Главный тренер
Маркус Анфанг
Статистика матча Шальке-04 - Фортуна
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 11 тур
Падерборн
- : -
28.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
0 : 0
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Фортуна
Германия. Третья Лига, 15 тур
Вюрцбургер Кикерс
- : -
28.11.2026
Фортуна
Германия. Третья Лига, 14 тур
Фортуна
3 : 1
21.11.2026
Сонненхоф Гросаспах
Германия. Третья Лига, 13 тур
Ингольштадт
3 : 2
07.11.2026
Фортуна
Германия. Третья Лига, 12 тур
Фортуна
0 : 0
30.10.2026
Меппен
Германия. Третья Лига, 11 тур
Ганза
1 : 1
24.10.2026
Фортуна
Германия. Третья Лига, 10 тур
Фортуна
1 : 3
17.10.2026
Саарбрюккен
Информация о матче
Стадион:
Фелтинс-Арена
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