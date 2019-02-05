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Расписание матчей
Германия. Кубок
Хайденхайм - Байер
Хайденхайм - Байер: обзор матча 05 февраля 2019
Хайденхайм
05.02.2019, вторник, 20:30
Германия. Кубок, 1/8 финала
2 : 1
Завершен
Байер
72'
М. Мультауп
44'
Ю. Брандт
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Хайденхайм - Байер
88'
Желтая карточка
Ю. Баумгартлингер
77'
Желтая карточка
А. Драгович
ГОЛ! 1:1!
М. Мультауп
72'
44'
ГОЛ! 0:1!
Ю. Брандт
Пас отдал
Ч. Арангис
Начало матча
Статистика матча Хайденхайм - Байер
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Хайденхайм
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Хайденхайм
- : -
27.11.2026
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Дармштадт
3 : 1
20.11.2026
Хайденхайм
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хайденхайм
2 : 2
08.11.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Карлсруэ
2 : 1
31.10.2026
Хайденхайм
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Хайденхайм
1 : 1
24.10.2026
Энерги
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Вольфсбург
3 : 1
17.10.2026
Хайденхайм
Байер
Лига Европы, 5 тур
Динамо Загреб
- : -
26.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
4 : 0
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Информация о матче
Стадион:
Войс-Арена
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