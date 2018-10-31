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Расписание матчей
Испания. Кубок
Леонеса - Барселона
Леонеса - Барселона: обзор матча 31 октября 2018
Леонеса
31.10.2018, среда, 23:30
Испания. Кубок, 1/16 финала
0 : 1
Ответный матч – 1 : 4
Завершен
Барселона
90+1'
К. Лангле
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Леонеса - Барселона
90'
+1
ГОЛ! 0:1!
К. Лангле
Пас отдал
У. Дембеле
Начало матча
Статистика матча Леонеса - Барселона
7
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
7
1
Матчи команд
Леонеса
Испания. Сегунда, 42 тур
Реал Сосьедад Б
1 : 1
30.05.2026
Леонеса
Испания. Сегунда, 41 тур
Леонеса
0 : 2
24.05.2026
Бургос
Испания. Сегунда, 40 тур
Леонеса
2 : 1
16.05.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 39 тур
Альбасете
2 : 1
09.05.2026
Леонеса
Испания. Сегунда, 38 тур
Леонеса
2 : 2
02.05.2026
Кадис
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
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