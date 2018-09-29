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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
НАК Бреда - ПСВ
НАК Бреда - ПСВ: обзор матча 29 сентября 2018
НАК Бреда
29.09.2018, суббота, 19:30
Голландия. Эредивизие, 7 тур
0 : 2
Завершен
ПСВ
48'
Л. де Йонг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол НАК Бреда - ПСВ
90'
+1
Желтая карточка
Й. Зут
75'
Желтая карточка
И. Лосано
51'
Желтая карточка
Л. де Йонг
48'
ГОЛ! 0:1!
Л. де Йонг
Начало матча
Статистика матча НАК Бреда - ПСВ
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
НАК Бреда
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
АЗ Алкмаар
3 : 3
17.05.2026
НАК Бреда
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
НАК Бреда
2 : 0
10.05.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
Утрехт
2 : 0
02.05.2026
НАК Бреда
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
НАК Бреда
0 : 2
25.04.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
Фортуна
1 : 1
12.04.2026
НАК Бреда
ПСВ
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
- : -
24.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
1 : 4
21.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Камбур
2 : 5
08.11.2026
ПСВ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
ПСВ
7 : 0
31.10.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
ПСВ
1 : 1
25.10.2026
Фейеноорд
Информация о матче
Стадион:
Рат Верлег
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НАК Бреда
ПСВ
Эредивизи Нидерланды: шансы «Камбура» и «ПСВ» на победу в матче 12 тура
7 ноября
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