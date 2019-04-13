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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Люцерн - Ксамакс
Люцерн - Ксамакс: обзор матча 13 апреля 2019
Люцерн
13.04.2019, суббота, 20:00
Швейцария. Суперлига, 29 тур
0 : 1
Завершен
Ксамакс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Люцерн - Ксамакс
90'
+6
Желтая карточка
С. Ди
Начало матча
Статистика матча Люцерн - Ксамакс
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Базель
- : -
22.11.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Люцерн
2 : 3
07.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Люцерн
1 : 1
31.10.2026
Сьон
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Цюрих
2 : 1
24.10.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Лугано
0 : 0
10.10.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Люцерн
5 : 1
19.09.2026
Грассхоппер
Ксамакс
Швейцария. Кубок, 1/4 финала
Ксамакс
1 : 2
03.02.2026
Ивердон
Швейцария. Суперлига, 36 тур
Ксамакс
0 : 1
03.08.2020
Лугано
Швейцария. Суперлига, 35 тур
Санкт-Галлен
6 : 0
31.07.2020
Ксамакс
Швейцария. Суперлига, 34 тур
Серветт
4 : 1
26.07.2020
Ксамакс
Швейцария. Суперлига, 33 тур
Ксамакс
0 : 1
23.07.2020
Янг Бойз
Информация о матче
Стадион:
Свисспауэр Арена
Новости команд
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Люцерн
Ксамакс
«Люцерн» подписал экс-игрока сборной Германии
2022.08.24 23:23
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Гол Чалова принес «Базелю» крупную победу над «Люцерном»
2022.04.24 19:26
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Чорлука появился на поле впервые с апреля, Ари — с июля
2018.01.18 20:47
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2018.01.18 19:55
25
«Люцерн» подписал экс-игрока сборной Германии
2022.08.24 23:23
1
Гол Чалова принес «Базелю» крупную победу над «Люцерном»
2022.04.24 19:26
1
Семин — о поражении от «Люцерна»: «На данном этапе результат не играет никакой роли»
2018.01.18 23:32
3
Чорлука появился на поле впервые с апреля, Ари — с июля
2018.01.18 20:47
1
Товарищеские матчи. «Локомотив» разгромно уступил «Люцерну», «Шанхай СИПГ» обыграл «Спартак»
2018.01.18 19:55
25
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