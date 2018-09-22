Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Тун - Сьон
Тун - Сьон: обзор матча 22 сентября 2018
Тун
22.09.2018, суббота, 20:00
Швейцария. Суперлига, 7 тур
4 : 1
Завершен
Сьон
86'
Д. Саланович
84'
Адриан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тун - Сьон
ГОЛ! 1:1!
Д. Саланович
86'
84'
ГОЛ! 0:1!
Адриан
Пас отдал
Р. Ульдрикис
Желтая карточка
Д. Хедигер
64'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тун
91
Гийом Февр
ВР
5
Рой Гелми
ЦЗ
31
Стефан Гларнер
ЦЗ
17
Деннис Хедигер
ЦП
13
Грегори Карлен
АП
Главный тренер
Джан-Лука Привителли
Сьон
18
Кевин Фикеншер
ВР
33
Эрмир Леньяни
ЦЗ
23
Пайтим Касами
ЦП
6
Ксавье Куасси
ЦП
8
Анто Гргич
ЦП
Главный тренер
Дидье Толо
Тун
12
Франческо Руберто
ВР
25
Кевин Биглер
ЦП
11
Деннис Саланович
ЦФ
Сьон
42
Антони Месонньяль
ВР
34
Бирама Ндойе
ЦЗ
37
Адриан
ЦП
17
Робертс Ульдрикис
ЦФ
2-1-1
91
Февр
5
Гелми
31
Гларнер
17
Хедигер
13
Карлен
1-3
18
Фикеншер
33
Леньяни
23
Касами
6
Куасси
8
Гргич
Остались в запасе
Тун
Сьон
12
Франческо Руберто
ВР
25
Кевин Биглер
ЦП
11
Деннис Саланович
ЦФ
Главный тренер
Джан-Лука Привителли
42
Антони Месонньяль
ВР
34
Бирама Ндойе
ЦЗ
37
Адриан
ЦП
17
Робертс Ульдрикис
ЦФ
Главный тренер
Дидье Толо
Остались в запасе
12
Франческо Руберто
ВР
25
Кевин Биглер
ЦП
11
Деннис Саланович
ЦФ
Остались в запасе
42
Антони Месонньяль
ВР
34
Бирама Ндойе
ЦЗ
37
Адриан
ЦП
17
Робертс Ульдрикис
ЦФ
Главный тренер
Джан-Лука Привителли
Главный тренер
Дидье Толо
Статистика матча Тун - Сьон
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Тун
Лига конференций, 4 тур
Аякс
- : -
26.11.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Янг Бойз
3 : 2
21.11.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Тун
3 : 3
08.11.2026
Базель
Лига конференций, 3 тур
Тун
3 : 1
05.11.2026
Хартс
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лозанна-Спорт
4 : 5
01.11.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Тун
2 : 3
25.10.2026
Лугано
Сьон
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Сьон
- : -
29.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Сьон
2 : 0
21.11.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Вадуц
0 : 4
07.11.2026
Сьон
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Люцерн
1 : 1
31.10.2026
Сьон
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Сьон
1 : 0
25.10.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Серветт
0 : 0
10.10.2026
Сьон
Информация о матче
Стадион:
Стокхорн Арена
Новости команд
Все
Тун
Сьон
Лига Конференций: шансы «Туна» и «Хартса» на победу в матче 3 тура
4 ноября
Лига Конференций: шансы «Туна» и «Хайдука Сплит» на победу в матче 2-го тура
21 октября
Сборную России и «Зенит» пригласят на товарищеские матчи в Европу
6 октября
19
«Аякс» – «Сьон»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2026
27 августа
«Аякс» – «Сьон»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
26 августа
Лига Конференций: шансы «Туна» и «Хартса» на победу в матче 3 тура
4 ноября
Лига Конференций: шансы «Туна» и «Хайдука Сплит» на победу в матче 2-го тура
21 октября
«Тун» – «Лех»: кто победит в матче плей-офф Лиги Европы 2026/2027
26 августа
«Лех» – «Тун»: кто победит в матче плей-офф Лиги Европы 2026/2027
19 августа
«Викингур» – «Тун»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы 2026/2027
12 августа
Сборную России и «Зенит» пригласят на товарищеские матчи в Европу
6 октября
19
«Аякс» – «Сьон»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2026
27 августа
«Аякс» – «Сьон»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
26 августа
«Сьон» – «Аякс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 августа 2026
20 августа
«Сьон» – «Аякс»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
19 августа
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+