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Дебрецен - Кальмар
Дебрецен - Кальмар: обзор матча 15 июля 2009
Дебрецен
15.07.2009, среда, 22:00
Лига Чемпионов, Финал
2 : 0
Ответный матч – 1 : 3
Завершен
Кальмар
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Статистика матча Дебрецен - Кальмар
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Кальмар
Информация о матче
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