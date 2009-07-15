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Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Балтика - Химки
Балтика - Химки: обзор матча 15 июля 2009
Балтика
15.07.2009, среда, 20:30
Россия. Кубок, 1/16 финала
2 : 1
Завершен
Химки
38'
А. Коломийченко
65'
А. Ревякин
37'
С. Пилипчук
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Балтика - Химки
Замена
️️️️
А. Першин
ГОЛ! 2:1!
А. Ревякин
Замена
️️️️
А. Коломийченко
Замена
️️️️
С. Пилипчук
ГОЛ! 1:1!
А. Коломийченко
ГОЛ! 0:1!
С. Пилипчук
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Балтика
16
Виталий Яковлев
ВР
85
Михаил Попов
ЛЗ
5
Егор Крыштафович
ЦЗ
25
Алексей Ревякин
ЦЗ
13
Виталий Тимофеев
ПЗ
15
Алексей Коломийченко
ЛП
27
Артем Першин
ЦП
30
Максим Трусевич
ЦП
15
Валентин Окорочков
ПП
85
Дмитрий Голубов
ЦФ
Главный тренер
Леонид Ткаченко
Химки
21
Роман Березовский
ВР
5
Виктор Головатенко
ЛЗ
23
Барсег Киракосян
ЛЗ
2
Ненад Настич
ЦЗ
0
Вуле Тривунович
ЦЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
5
Сергей Пилипчук
ЛП
31
Иван Цветкович
ЦП
19
Драган Блатняк
ПП
36
Олег Самсонов
ПП
20
Олег Кожанов
ЦФ
4-4-1
16
Яковлев
85
Попов
5
Крыштафович
25
Ревякин
13
Тимофеев
15
Коломийченко
27
Першин
30
Трусевич
15
Окорочков
85
Голубов
3-2-4-1
21
Березовский
5
Головатенко
2
Настич
0
Тривунович
28
Ротенберг
23
Киракосян
36
Самсонов
19
Блатняк
31
Цветкович
5
Пилипчук
20
Кожанов
Остались в запасе
Балтика
Химки
Главный тренер
Леонид Ткаченко
Главный тренер
Леонид Ткаченко
Статистика матча Балтика - Химки
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Химки
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Спартак
5 : 0
24.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Химки
3 : 2
17.05.2025
Рубин
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Оренбург
1 : 1
10.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Химки
1 : 1
04.05.2025
Ростов
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Химки
2 : 2
27.04.2025
Акрон
Информация о матче
Главный судья:
Михаил Белов
(Нижний Новгород)
Помощники судьи:
А. Кобзев
Д. Чельцов (оба - Москва)
Делегат:
А. Сафонов (Москва)
Стадион:
Балтика
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