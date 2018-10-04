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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Айнтрахт - Лацио
Айнтрахт - Лацио: обзор матча 04 октября 2018
Айнтрахт
04.10.2018, четверг, 22:00
Лига Европы, группа H, 2 тур
4 : 1
Завершен
Лацио
4'
Д. Да Коста
28'
Ф. Костич
52'
Л. Йович
90+4'
Д. Да Коста
23'
М. Пароло
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Айнтрахт - Лацио
ГОЛ! 4:1!
Д. Да Коста
Пас отдал
Т. Тавата
90'
+4
81'
Желтая карточка
Ч. Иммобиле
Желтая карточка
Ф. Костич
74'
59'
Красная карточка
Х. Корреа
ГОЛ! 3:1!
Л. Йович
Пас отдал
С. Аллер
52'
45'
+3
Вторая желтая
Д. Баста
Желтая карточка
М. Русс
45'
+1
36'
Желтая карточка
Д. Баста
ГОЛ! 2:1!
Ф. Костич
Пас отдал
М. Гачинович
28'
Желтая карточка
К. Трапп
23'
23'
ГОЛ! 1:1!
М. Пароло
Пас отдал
Х. Корреа
Желтая карточка
Д. Де Гузман
22'
ГОЛ! 1:0!
Д. Да Коста
Пас отдал
Д. Де Гузман
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Айнтрахт
1
Кевин Трапп
ВР
20
Макото Хасебе
ЦЗ
23
Марко Русс
ЦЗ
5
Симон Фалет
ЦЗ
21
Данни Да Коста
ПЗ
18
Филип Костич
ЛВ
6
Лукас Торро
ОП
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
8
Мият Гачинович
АП
22
Себастьян Аллер
ЦФ
9
Лука Йович
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Лацио
1
Силвио Прото
ВР
5
Луис Фелипе
ЦЗ
8
Душан Баста
ЦЗ
13
Уоллес
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
22
Риза Дурмиси
ЦЗ
16
Марко Пароло
ЦП
6
Лукас Лейва
ЦП
20
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
32
Хоакин Корреа
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Айнтрахт
1
Фредерик Реннов
ВР
26
Эван Н'Дика
ЦЗ
17
Талеб Тавата
ЦЗ
9
Анте Ребич
ЛВ
9
Николай Мюллер
ЦП
18
Марк Штендера
ЦП
6
Желсон Фернандес
ЦП
Лацио
22
Гуидо Гуерриери
ВР
15
Баштуш
ЦЗ
19
Сенад Лулич
ЛП
23
Валон Бериша
ЦП
47
Милан Бадель
ЦП
18
Луис Альберто
АП
9
Алессандро Росси
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Трапп
20
Хасебе
23
Русс
5
Фалет
21
Да Коста
6
Торро
18
Де Гузман
18
Костич
8
Гачинович
9
Йович
22
Аллер
3-2-3-2
1
Прото
13
Уоллес
15
Ачерби
22
Дурмиси
5
Фелипе
8
Баста
16
Пароло
6
Лейва
20
Милинкович-Савич
32
Корреа
9
Иммобиле
Остались в запасе
Айнтрахт
Лацио
9
Анте Ребич
ЛВ
1
Фредерик Реннов
ВР
26
Эван Н'Дика
ЦЗ
17
Талеб Тавата
ЦЗ
9
Николай Мюллер
ЦП
18
Марк Штендера
ЦП
6
Желсон Фернандес
ЦП
Главный тренер
Адольф Хюттер
22
Гуидо Гуерриери
ВР
15
Баштуш
ЦЗ
19
Сенад Лулич
ЛП
23
Валон Бериша
ЦП
47
Милан Бадель
ЦП
18
Луис Альберто
АП
9
Алессандро Росси
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Остались в запасе
9
Анте Ребич
ЛВ
1
Фредерик Реннов
ВР
26
Эван Н'Дика
ЦЗ
17
Талеб Тавата
ЦЗ
9
Николай Мюллер
ЦП
18
Марк Штендера
ЦП
6
Желсон Фернандес
ЦП
Остались в запасе
22
Гуидо Гуерриери
ВР
15
Баштуш
ЦЗ
19
Сенад Лулич
ЛП
23
Валон Бериша
ЦП
47
Милан Бадель
ЦП
18
Луис Альберто
АП
9
Алессандро Росси
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Статистика матча Айнтрахт - Лацио
4
2
2
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 11 тур
Штутгарт
- : -
28.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Лацио
Италия. Серия А, 13 тур
Торино
- : -
28.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
3 : 0
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Информация о матче
Стадион:
Дойче банк Парк
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