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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Виктория - Рома
Виктория - Рома: обзор матча 12 декабря 2018
Виктория
12.12.2018, среда, 20:55
Лига чемпионов, группа G, 6 тур
2 : 1
Завершен
Рома
62'
Я. Коваржик
72'
Т. Хоры
68'
Д. Ундер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Виктория - Рома
90'
+2
Вторая желтая
Л. Пеллегрини
89'
Желтая карточка
Л. Пеллегрини
Замена
Я. Ржезничек
️️️️
Т. Хоры
87'
Замена
Т. Горжава
️️️️
А. Чермак
82'
80'
Замена
Л. Пеллегрини
️️️️
С. Н'Зонзи
79'
Желтая карточка
Д. Клюйверт
75'
Замена
А. Флоренци
️️️️
Д. Сантон
ГОЛ! 2:1!
Т. Хоры
Пас отдал
Я. Коваржик
72'
Замена
М. Петржела
️️️️
Я. Копиц
71'
68'
ГОЛ! 1:1!
Д. Ундер
Пас отдал
Д. Сантон
ГОЛ! 1:0!
Я. Коваржик
Пас отдал
Я. Копиц
62'
59'
Замена
Н. Дзаньоло
️️️️
Х. Пасторе
Желтая карточка
Д. Лимберски
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Виктория
16
Алеш Грушка
ВР
2
Лукаш Гейда
ЦЗ
24
Милан Гавел
ЦЗ
8
Давид Лимберски
ЦЗ
4
Роман Хубник
ЦЗ
19
Ян Коваржик
ЛВ
10
Ян Копиц
ЦП
17
Патрик Грошовски
ЦП
47
Алеш Чермак
ЦП
6
Роман Прохазка
ЦП
25
Томаш Хоры
ЦФ
Главный тренер
Радослав Ковач
Рома
83
Антонио Миранте
ВР
11
Александар Коларов
ЦЗ
44
Костас Манолас
ЦЗ
5
Иван Маркано
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
19
Джастин Клюйверт
ЛВ
15
Стивен Н'Зонзи
ЦП
4
Бриан Кристанте
ЦП
15
Хавьер Пасторе
АП
7
Дженгиз Ундер
ПВ
14
Патрик Шик
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Виктория
1
Матуш Козачик
ВР
4
Людек Перница
ЦЗ
45
Убонг Экпай
ЦП
7
Томаш Горжава
ЦП
11
Милан Петржела
ЦП
37
Якуб Ржезничек
ЦФ
Рома
1
Робин Ольсен
ВР
15
Жуан
ЦЗ
3
Лука Пеллегрини
ЦЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
2
Рик Карсдорп
ПЗ
10
Николо Дзаньоло
ЦП
4-4-1-1
16
Грушка
2
Гейда
8
Лимберски
4
Хубник
24
Гавел
10
Копиц
47
Чермак
6
Прохазка
17
Грошовски
19
Коваржик
25
Хоры
4-2-3-1
83
Миранте
18
Сантон
44
Манолас
5
Маркано
11
Коларов
15
Н'Зонзи
4
Кристанте
7
Ундер
15
Пасторе
19
Клюйверт
14
Шик
47
Чермак
7
Горжава
7
Горжава
47
Чермак
10
Копиц
11
Петржела
11
Петржела
10
Копиц
25
Хоры
37
Ржезничек
37
Ржезничек
25
Хоры
15
Н'Зонзи
3
Пеллегрини
3
Пеллегрини
15
Н'Зонзи
18
Сантон
24
Флоренци
24
Флоренци
18
Сантон
15
Пасторе
10
Дзаньоло
10
Дзаньоло
15
Пасторе
Остались в запасе
Виктория
Рома
1
Матуш Козачик
ВР
4
Людек Перница
ЦЗ
45
Убонг Экпай
ЦП
Главный тренер
Радослав Ковач
1
Робин Ольсен
ВР
15
Жуан
ЦЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
2
Рик Карсдорп
ПЗ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Остались в запасе
1
Матуш Козачик
ВР
4
Людек Перница
ЦЗ
45
Убонг Экпай
ЦП
Остались в запасе
1
Робин Ольсен
ВР
15
Жуан
ЦЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
2
Рик Карсдорп
ПЗ
Главный тренер
Радослав Ковач
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Статистика матча Виктория - Рома
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Виктория
Лига Европы, 5 тур
Виктория
- : -
26.11.2026
Бенфика
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Богемианс 1905
1 : 2
21.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Виктория
1 : 1
08.11.2026
Спарта
Лига Европы, 4 тур
Лиллестрем
0 : 1
05.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Баник
0 : 4
01.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Виктория
1 : 2
25.10.2026
Пардубице
Рома
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
- : -
25.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
1 : 5
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Информация о матче
Стадион:
Доосан Арена
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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