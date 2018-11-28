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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Боруссия Д - Брюгге
Боруссия Д - Брюгге: обзор матча 28 ноября 2018
Боруссия Д
28.11.2018, среда, 23:00
Лига чемпионов, группа A, 5 тур
0 : 0
Завершен
Брюгге
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия Д - Брюгге
Желтая карточка
П. Алькасер
45'
14'
Желтая карточка
С. Денсвил
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия Д
1
Роман Бюрки
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
26
Лукаш Пищек
ЦЗ
25
Мануэль Аканджи
ЦЗ
22
Абду Диалло
ЦЗ
23
Дан-Аксель Загаду
ЦЗ
28
Аксель Витсель
ЦП
81
Махмуд Дауд
ЦП
18
Марко Ройс
АП
11
Кристиан Пулишич
ПВ
9
Пако Алькасер
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Брюгге
34
Этан Хорват
ВР
4
Стефано Денсвил
ЦЗ
44
Брэндон Мехеле
ЦЗ
6
Бенуа Пулен
ЦЗ
25
Рууд Вормер
ЦП
20
Ханс Ванакен
ЦП
4
Софиан Амрабат
ЦП
22
Клинтон Мата
ЦП
6
Марвелус Накамба
ЦП
7
Уэсли
ЦФ
17
Эммануэль Деннис
ЦФ
Главный тренер
Иван Леко
Боруссия Д
1
Марвин Хитц
ВР
2
Ашраф Хакими
ПЗ
7
Якоб Брун-Ларсен
ЛВ
27
Томас Делэни
ОП
27
Марио Гетце
АП
19
Джейдон Санчо
ПВ
26
Максимилиан Филипп
ЦФ
Брюгге
30
Карло Летица
ВР
3
Матей Митрович
ЦЗ
23
Матс Ритс
ЦП
8
Сиебе Схрайверс
ЦФ
17
Луа Опенда
ЦФ
99
Каве Резаи
ЦФ
3-2-2-2-1
1
Бюрки
25
Аканджи
22
Диалло
23
Загаду
22
Геррейру
26
Пищек
28
Витсель
81
Дауд
18
Ройс
11
Пулишич
9
Алькасер
3-5-2
34
Хорват
4
Денсвил
44
Мехеле
6
Пулен
25
Вормер
4
Амрабат
22
Мата
6
Накамба
20
Ванакен
17
Деннис
7
Уэсли
Остались в запасе
Боруссия Д
Брюгге
19
Джейдон Санчо
ПВ
7
Якоб Брун-Ларсен
ЛВ
1
Марвин Хитц
ВР
2
Ашраф Хакими
ПЗ
27
Томас Делэни
ОП
27
Марио Гетце
АП
26
Максимилиан Филипп
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
30
Карло Летица
ВР
3
Матей Митрович
ЦЗ
23
Матс Ритс
ЦП
8
Сиебе Схрайверс
ЦФ
17
Луа Опенда
ЦФ
99
Каве Резаи
ЦФ
Главный тренер
Иван Леко
Остались в запасе
19
Джейдон Санчо
ПВ
7
Якоб Брун-Ларсен
ЛВ
1
Марвин Хитц
ВР
2
Ашраф Хакими
ПЗ
27
Томас Делэни
ОП
27
Марио Гетце
АП
26
Максимилиан Филипп
ЦФ
Остались в запасе
30
Карло Летица
ВР
3
Матей Митрович
ЦЗ
23
Матс Ритс
ЦП
8
Сиебе Схрайверс
ЦФ
17
Луа Опенда
ЦФ
99
Каве Резаи
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Главный тренер
Иван Леко
Статистика матча Боруссия Д - Брюгге
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Боруссия Д
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
- : -
24.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Брюгге
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
- : -
25.11.2026
Ливерпуль
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Мехелен
1 : 5
21.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Зюлте-Варегем
2 : 4
30.10.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Брюгге
3 : 2
25.10.2026
Сент-Труйден
Информация о матче
Стадион:
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