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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Галатасарай - Шальке-04
Галатасарай - Шальке-04: обзор матча 24 октября 2018
Галатасарай
24.10.2018, среда, 22:00
Лига чемпионов, группа D, 3 тур
0 : 0
Завершен
Шальке-04
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Галатасарай - Шальке-04
Желтая карточка
Ю. Бельханда
90'
+5
Желтая карточка
М. Линнес
60'
Желтая карточка
Ю. Нагатомо
52'
50'
Желтая карточка
Б. Эмболо
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Галатасарай
16
Фернандо Муслера
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
4
Райан Донк
ЦЗ
3
Майкон
ЦЗ
5
Озан Кабак
ЦЗ
25
Мартин Линнес
ПЗ
10
Гарри Родригеш
ЛВ
20
Юнес Бельханда
ЦП
5
Баду Ндиайе
ЦП
9
Эрен Дердийок
ЦФ
11
Зинан Гюмюш
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Шальке-04
1
Александр Нюбель
ВР
37
Хамза Мендиль
ЛЗ
26
Салиф Сане
ЦЗ
22
Матия Настасич
ЦЗ
22
Евгений Коноплянка
ЛВ
21
Бенджамин Стамбули
ОП
8
Суат Сердар
ЦП
13
Себастьян Руди
ЦП
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
7
Брель Эмболо
ЦФ
13
Марк Ут
ЦФ
Главный тренер
Мирон Муслич
Галатасарай
13
Исмаил Кипе
ВР
18
Омер Байрам
ЛЗ
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
6
Ахмет Джалик
ЦЗ
8
Селчук Инан
ЦП
11
Юнус Акгюн
ЦП
Шальке-04
18
Алессандро Шепф
ЦП
29
Уэстон МакКенни
ЦП
6
Набиль Бенталеб
ЦП
77
Амин Арит
АП
9
Гуидо Бургшталлер
ЦФ
3-2-2-1-2
16
Муслера
4
Донк
3
Майкон
5
Кабак
5
Нагатомо
25
Линнес
20
Бельханда
5
Ндиайе
10
Родригеш
11
Гюмюш
9
Дердийок
3-1-2-2-2
1
Нюбель
26
Сане
22
Настасич
37
Мендиль
21
Стамбули
8
Сердар
13
Руди
20
Калиджиури
22
Коноплянка
13
Ут
7
Эмболо
Остались в запасе
Галатасарай
Шальке-04
18
Омер Байрам
ЛЗ
13
Исмаил Кипе
ВР
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
6
Ахмет Джалик
ЦЗ
8
Селчук Инан
ЦП
11
Юнус Акгюн
ЦП
Главный тренер
Окан Бурук
18
Алессандро Шепф
ЦП
29
Уэстон МакКенни
ЦП
6
Набиль Бенталеб
ЦП
77
Амин Арит
АП
9
Гуидо Бургшталлер
ЦФ
Главный тренер
Мирон Муслич
Остались в запасе
18
Омер Байрам
ЛЗ
13
Исмаил Кипе
ВР
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
6
Ахмет Джалик
ЦЗ
8
Селчук Инан
ЦП
11
Юнус Акгюн
ЦП
Остались в запасе
18
Алессандро Шепф
ЦП
29
Уэстон МакКенни
ЦП
6
Набиль Бенталеб
ЦП
77
Амин Арит
АП
9
Гуидо Бургшталлер
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Главный тренер
Мирон Муслич
Статистика матча Галатасарай - Шальке-04
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Галатасарай
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
- : -
24.11.2026
Астон Вилла
Турция. Суперлига, 12 тур
Галатасарай
2 : 1
21.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Галатасарай
4 : 3
07.11.2026
Амед
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Турция. Суперлига, 9 тур
Галатасарай
2 : 1
26.10.2026
Фенербахче
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 11 тур
Падерборн
- : -
28.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
0 : 0
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Информация о матче
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