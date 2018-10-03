Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Атлетико - Брюгге
Атлетико - Брюгге: обзор матча 03 октября 2018
Атлетико
03.10.2018, среда, 22:00
Лига чемпионов, группа A, 2 тур
3 : 1
Завершен
Брюгге
28'
А. Гризманн
67'
А. Гризманн
90+4'
Коке
39'
А. Данжума
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетико - Брюгге
ГОЛ! 3:1!
Коке
Пас отдал
А. Гризманн
90'
+4
Желтая карточка
Л. Эрнандес
85'
81'
Желтая карточка
Л. Опенда
75'
Замена
Л. Опенда
️️️️
М. Ритс
ГОЛ! 2:1!
А. Гризманн
Пас отдал
Д. Коста
67'
39'
ГОЛ! 1:1!
А. Данжума
Пас отдал
М. Ритс
Желтая карточка
Х. Хименес
36'
ГОЛ! 1:0!
А. Гризманн
Пас отдал
Т. Лемар
28'
27'
Желтая карточка
М. Ритс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
4
Сантьяго Ариас
ПЗ
18
Томас Парти
ЦП
8
Сауль Ньигес
ЦП
6
Коке
ЦП
18
Тома Лемар
АП
19
Диего Коста
ЦФ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Брюгге
30
Карло Летица
ВР
4
Стефано Денсвил
ЦЗ
44
Брэндон Мехеле
ЦЗ
6
Бенуа Пулен
ЦЗ
77
Тибо Вльетинк
ПЗ
7
Арно Данжума
ЛВ
20
Ханс Ванакен
ЦП
23
Матс Ритс
ЦП
25
Рууд Вормер
ЦП
7
Уэсли
ЦФ
8
Сиебе Схрайверс
ЦФ
Главный тренер
Иван Леко
Атлетико
1
Антонио Адан
ВР
20
Хуанфран
ЦЗ
16
Филипе Луис
ЦЗ
16
Родри
ОП
10
Анхель Корреа
ПВ
32
Борха Морено
ЦФ
9
Никола Калинич
ЦФ
Брюгге
34
Этан Хорват
ВР
3
Матей Митрович
ЦЗ
22
Клинтон Мата
ЦП
6
Марвелус Накамба
ЦП
9
Йелле Фоссен
ЦФ
17
Луа Опенда
ЦФ
17
Эммануэль Деннис
ЦФ
4-3-1-2
13
Облак
21
Эрнандес
20
Хименес
2
Годин
4
Ариас
18
Парти
8
Ньигес
6
Коке
18
Лемар
7
Гризманн
19
Коста
4-3-1-2
30
Летица
77
Вльетинк
44
Мехеле
6
Пулен
4
Денсвил
20
Ванакен
23
Ритс
25
Вормер
7
Данжума
8
Схрайверс
7
Уэсли
23
Ритс
17
Опенда
17
Опенда
23
Ритс
Остались в запасе
Атлетико
Брюгге
1
Антонио Адан
ВР
20
Хуанфран
ЦЗ
16
Филипе Луис
ЦЗ
16
Родри
ОП
10
Анхель Корреа
ПВ
32
Борха Морено
ЦФ
9
Никола Калинич
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
34
Этан Хорват
ВР
3
Матей Митрович
ЦЗ
22
Клинтон Мата
ЦП
6
Марвелус Накамба
ЦП
9
Йелле Фоссен
ЦФ
17
Эммануэль Деннис
ЦФ
Главный тренер
Иван Леко
Остались в запасе
1
Антонио Адан
ВР
20
Хуанфран
ЦЗ
16
Филипе Луис
ЦЗ
16
Родри
ОП
10
Анхель Корреа
ПВ
32
Борха Морено
ЦФ
9
Никола Калинич
ЦФ
Остались в запасе
34
Этан Хорват
ВР
3
Матей Митрович
ЦЗ
22
Клинтон Мата
ЦП
6
Марвелус Накамба
ЦП
9
Йелле Фоссен
ЦФ
17
Эммануэль Деннис
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Главный тренер
Иван Леко
Статистика матча Атлетико - Брюгге
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Брюгге
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
- : -
25.11.2026
Ливерпуль
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Мехелен
1 : 5
21.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Зюлте-Варегем
2 : 4
30.10.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Брюгге
3 : 2
25.10.2026
Сент-Труйден
Информация о матче
Стадион:
Рияд Эйр Метрополитано
Новости команд
Все
Атлетико
Брюгге
Ла Лига: шансы «Хетафе» и «Атлетико» на победу в матче 13-го тура
Вчера, 09:13
Определен игрок года в Азии
19 ноября
Лига наций. Португалия впервые победила после ухода Роналду (3:2), решающий гол – у «семерки»
18 ноября
Обама перешел в команду Фернандо Торреса
12 ноября
Мостовой назвал клуб, в котором хотел бы видеть Батракова
11 ноября
Ла Лига: шансы «Хетафе» и «Атлетико» на победу в матче 13-го тура
Вчера, 09:13
Определен игрок года в Азии
19 ноября
Обама перешел в команду Фернандо Торреса
12 ноября
Мостовой назвал клуб, в котором хотел бы видеть Батракова
11 ноября
Примера. «Барселона» одержала волевую победу над «Атлетико» в Мадриде – 2:1
9 ноября
1
Лига наций. Португалия впервые победила после ухода Роналду (3:2), решающий гол – у «семерки»
18 ноября
«ПСВ» – «Брюгге»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 4 ноября 2026
4 ноября
«ПСВ» – «Брюгге» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 4 ноября 2026
3 ноября
Лига чемпионов: шансы «ПСВ» и «Брюгге» на победу в матче 4 тура
3 ноября
Символическая сборная недели в Лиге чемпионов
22 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+