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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Шахтер - Хоффенхайм
Шахтер - Хоффенхайм: обзор матча 19 сентября 2018
Шахтер
19.09.2018, среда, 19:55
Лига чемпионов, группа F, 1 тур
2 : 2
Завершен
Хоффенхайм
27'
Исмаили
81'
Майкон
6'
Ф. Гриллич
38'
Х. Нордтвейт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шахтер - Хоффенхайм
85'
Замена
Р. Нелсон
️️️️
А. Крамарич
ГОЛ! 2:2!
Майкон
Пас отдал
Марлос
81'
Желтая карточка
Я. Ракицкий
77'
Замена
Майкон
️️️️
А. Патрик
76'
75'
Замена
С. Цубер
️️️️
А. Салаи
64'
Замена
К. Демирбай
️️️️
Л. Биттенкурт
Замена
В. Коваленко
️️️️
С. Болбат
57'
Желтая карточка
А. Патрик
52'
Желтая карточка
А. Мораес
45'
38'
ГОЛ! 1:2!
Х. Нордтвейт
Пас отдал
А. Крамарич
29'
Желтая карточка
Ф. Гриллич
ГОЛ! 1:1!
Исмаили
Пас отдал
А. Мораес
27'
6'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Гриллич
Пас отдал
Л. Биттенкурт
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шахтер
30
Андрей Пятов
ВР
31
Исмаили
ЛЗ
5
Давид Хочолава
ЦЗ
91
Богдан Бутко
ЦЗ
44
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
50
Сергей Болбат
ПЗ
27
Тарас Степаненко
ОП
10
Алан Патрик
АП
10
Марлос
ПВ
18
Алуизио Мораес
ЦФ
11
Тайсон
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Хоффенхайм
1
Оливер Бауманн
ВР
14
Нико Шульц
ЛЗ
4
Стефан Пош
ЦЗ
7
Кевин Фогт
ЦЗ
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
3
Павел Кадержабек
ПЗ
27
Флориан Гриллич
ОП
32
Леонардо Биттенкурт
АП
7
Жоэлинтон
АП
27
Андрей Крамарич
ЦФ
11
Адам Салаи
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Шахтер
16
Алексей Шевченко
ВР
27
Сергей Кривцов
ЦЗ
8
Майкон
ЦП
94
Олег Данченко
ЦП
5
Андрей Тотовицкий
АП
21
Виктор Коваленко
АП
11
Фернандо
ЦФ
Хоффенхайм
1
Грегор Кобель
ВР
25
Кевин Акпогума
ЦЗ
4
Джастин Хогма
ЦЗ
7
Стивен Цубер
ЛП
32
Винченцо Грифо
ЛВ
26
Керем Демирбай
ЦП
17
Рис Нелсон
ПВ
3-3-2-2
30
Пятов
5
Хочолава
91
Бутко
44
Ракицкий
31
Исмаили
27
Степаненко
50
Болбат
10
Патрик
10
Марлос
11
Тайсон
18
Мораес
3-3-2-2
1
Бауманн
4
Пош
7
Фогт
6
Нордтвейт
3
Кадержабек
27
Гриллич
14
Шульц
32
Биттенкурт
7
Жоэлинтон
11
Салаи
27
Крамарич
10
Патрик
8
Майкон
8
Майкон
10
Патрик
50
Болбат
21
Коваленко
21
Коваленко
50
Болбат
27
Крамарич
17
Нелсон
17
Нелсон
27
Крамарич
11
Салаи
7
Цубер
7
Цубер
11
Салаи
32
Биттенкурт
26
Демирбай
26
Демирбай
32
Биттенкурт
Остались в запасе
Шахтер
Хоффенхайм
5
Андрей Тотовицкий
АП
11
Фернандо
ЦФ
16
Алексей Шевченко
ВР
27
Сергей Кривцов
ЦЗ
94
Олег Данченко
ЦП
Главный тренер
Паулу Фонсека
32
Винченцо Грифо
ЛВ
1
Грегор Кобель
ВР
25
Кевин Акпогума
ЦЗ
4
Джастин Хогма
ЦЗ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Остались в запасе
5
Андрей Тотовицкий
АП
11
Фернандо
ЦФ
16
Алексей Шевченко
ВР
27
Сергей Кривцов
ЦЗ
94
Олег Данченко
ЦП
Остались в запасе
32
Винченцо Грифо
ЛВ
1
Грегор Кобель
ВР
25
Кевин Акпогума
ЦЗ
4
Джастин Хогма
ЦЗ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Статистика матча Шахтер - Хоффенхайм
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Шахтер
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
- : -
25.11.2026
Фенербахче
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
1 : 1
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Хоффенхайм
Лига Европы, 5 тур
Хоффенхайм
- : -
26.11.2026
Штурм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Информация о матче
Главный судья:
Якоб Кехлет
Стадион:
ОСК Металлист
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
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