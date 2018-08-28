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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Шеффилд Уэнсдэй - Вулверхэмптон
Шеффилд Уэнсдэй - Вулверхэмптон: обзор матча 28 августа 2018
Шеффилд Уэнсдэй
28.08.2018, вторник, 21:45
Англия. Кубок лиги, 1/32 финала
0 : 2
Завершен
Вулверхэмптон
53'
Л. Бонатини
85'
Э. Кошта (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Шеффилд Уэнсдэй - Вулверхэмптон
85'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
Э. Кошта
53'
ГОЛ! 0:1!
Л. Бонатини
Пас отдал
А. Траоре
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шеффилд Уэнсдэй
33
Джо Уайлдсмит
ВР
3
Морган Фокс
ЦЗ
5
Сэм Хатчинсон
ЦЗ
3
Дэвид Джонс
ЦП
21
Джордж Бойд
ЦФ
45
Фернандо Форестьери
ЦФ
26
Стивен Флетчер
ЦФ
Главный тренер
Хенрик Педерсен
Вулверхэмптон
26
Джон Радди
ВР
19
Рубен Винагре
ЛЗ
2
Мэтт Доэрти
ЦЗ
30
Кортни Хаус
ЦЗ
15
Конор Коди
ЦЗ
29
Ромен Сайсс
ЦЗ
18
Леандер Дендокер
ЦП
10
Морган Гиббс-Уайт
ЦП
24
Адама Траоре
ПВ
9
Лео Бонатини
ЦФ
Главный тренер
Роб Эдвардс
Шеффилд Уэнсдэй
25
Кэмерон Доусон
ВР
2
Лайам Палмер
ЦП
9
Атдхе Нухиу
ЦФ
Вулверхэмптон
1
Уилл Норрис
ВР
17
Хонни Кастро
ЛЗ
6
Райан Беннетт
ЦЗ
11
Элдер Кошта
ЦФ
2-1-3
33
Уайлдсмит
3
Фокс
5
Хатчинсон
3
Джонс
26
Флетчер
45
Форестьери
21
Бойд
3-2-2-1-1
26
Радди
30
Хаус
15
Коди
29
Сайсс
2
Доэрти
19
Винагре
18
Дендокер
10
Гиббс-Уайт
24
Траоре
9
Бонатини
Остались в запасе
Шеффилд Уэнсдэй
Вулверхэмптон
25
Кэмерон Доусон
ВР
2
Лайам Палмер
ЦП
9
Атдхе Нухиу
ЦФ
Главный тренер
Хенрик Педерсен
1
Уилл Норрис
ВР
17
Хонни Кастро
ЛЗ
6
Райан Беннетт
ЦЗ
11
Элдер Кошта
ЦФ
Главный тренер
Роб Эдвардс
Остались в запасе
25
Кэмерон Доусон
ВР
2
Лайам Палмер
ЦП
9
Атдхе Нухиу
ЦФ
Остались в запасе
1
Уилл Норрис
ВР
17
Хонни Кастро
ЛЗ
6
Райан Беннетт
ЦЗ
11
Элдер Кошта
ЦФ
Главный тренер
Хенрик Педерсен
Главный тренер
Роб Эдвардс
Статистика матча Шеффилд Уэнсдэй - Вулверхэмптон
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 8 тур
Стивенидж
- : -
24.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
1 : 2
20.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Шеффилд Уэнсдэй
3 : 0
14.11.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 14 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
01.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 9 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
27.10.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 13 тур
Донкастер Роверс
2 : 0
24.10.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Вулверхэмптон
- : -
24.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
2 : 1
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Информация о матче
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