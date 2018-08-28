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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Брайтон - Саутгемптон
Брайтон - Саутгемптон: обзор матча 28 августа 2018
Брайтон
28.08.2018, вторник, 21:45
Англия. Кубок лиги, 1/32 финала
0 : 1
Завершен
Саутгемптон
88'
Ч. Остин
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Брайтон - Саутгемптон
88'
ГОЛ! 0:1!
Ч. Остин
Пас отдал
Н. Редмонд
82'
Желтая карточка
Я. Беднарек
41'
Желтая карточка
С. Дэвис
Желтая карточка
И. Биссума
32'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брайтон
27
Дэвид Баттон
ВР
13
Бернардо
ЦЗ
29
Маркус Зуттнер
ЦЗ
13
Паскаль Гросс
ЦП
28
Ив Биссума
ЦП
7
Бирам Каял
ЦП
11
Алиреза Джаханбакш
ПВ
9
Юрген Локадия
ЦФ
Главный тренер
Фабиан Хюрцелер
Саутгемптон
1
Ангус Ганн
ВР
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
5
Ян Беднарек
ЦЗ
4
Мая Йошида
ЦЗ
5
Джек Стивенс
ЦЗ
10
Мохамед Эльюнусси
ЛВ
17
Стюарт Армстронг
ЦП
10
Стивен Дэвис
ЦП
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
21
Ориоль Ромеу
ЦП
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
Главный тренер
Тонда Экерт
Брайтон
23
Джейсон Стил
ВР
27
Леон Балогун
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
16
Дейл Стивенс
ЦП
24
Дэйви Проппер
ЦП
93
Антони Кноккарт
ПВ
Саутгемптон
21
Гарри Льюис
ВР
45
Сэм МакКуин
ЛЗ
23
Янник Вестергор
ЦЗ
29
Уэсли Худт
ЦЗ
27
Натан Редмонд
ЦП
20
Сэм Галлахер
ЦФ
32
Чарли Остин
ЦФ
2-3-1-1
27
Баттон
13
Бернардо
29
Зуттнер
13
Гросс
28
Биссума
7
Каял
11
Джаханбакш
9
Локадия
4-4-1-1
1
Ганн
5
Беднарек
4
Йошида
5
Стивенс
23
Таргетт
10
Дэвис
30
Уорд-Проус
21
Ромеу
17
Армстронг
10
Эльюнусси
11
Габбиадини
Остались в запасе
Брайтон
Саутгемптон
93
Антони Кноккарт
ПВ
23
Джейсон Стил
ВР
27
Леон Балогун
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
16
Дейл Стивенс
ЦП
24
Дэйви Проппер
ЦП
Главный тренер
Фабиан Хюрцелер
21
Гарри Льюис
ВР
45
Сэм МакКуин
ЛЗ
23
Янник Вестергор
ЦЗ
29
Уэсли Худт
ЦЗ
27
Натан Редмонд
ЦП
20
Сэм Галлахер
ЦФ
32
Чарли Остин
ЦФ
Главный тренер
Тонда Экерт
Остались в запасе
93
Антони Кноккарт
ПВ
23
Джейсон Стил
ВР
27
Леон Балогун
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
16
Дейл Стивенс
ЦП
24
Дэйви Проппер
ЦП
Остались в запасе
21
Гарри Льюис
ВР
45
Сэм МакКуин
ЛЗ
23
Янник Вестергор
ЦЗ
29
Уэсли Худт
ЦЗ
27
Натан Редмонд
ЦП
20
Сэм Галлахер
ЦФ
32
Чарли Остин
ЦФ
Главный тренер
Фабиан Хюрцелер
Главный тренер
Тонда Экерт
Статистика матча Брайтон - Саутгемптон
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
- : -
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Юнайтед
- : -
24.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
2 : 0
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Информация о матче
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