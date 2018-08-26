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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Вендсюссель - Брондбю
Вендсюссель - Брондбю: обзор матча 26 августа 2018
Вендсюссель
26.08.2018, воскресенье, 17:00
Дания. Суперлига, 7 тур
1 : 2
Завершен
Брондбю
42'
К. Вильчек
68'
К. Вильчек
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вендсюссель - Брондбю
70'
Желтая карточка
Й. Радошевич
68'
ГОЛ! 0:2!
К. Вильчек
Пас отдал
С. Тибблинг
42'
ГОЛ! 0:1!
К. Вильчек
Пас отдал
Д. Кайзер
Начало матча
Статистика матча Вендсюссель - Брондбю
1
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Вендсюссель
Дания. Плей-офф, 32 тур
Вендсюссель
0 : 0
26.04.2019
Рандерс
Дания. Плей-офф, 31 тур
Хобро
3 : 2
22.04.2019
Вендсюссель
Дания. Плей-офф, 30 тур
Ольборг
1 : 1
17.04.2019
Вендсюссель
Дания. Плей-офф, 29 тур
Вендсюссель
1 : 0
13.04.2019
Ольборг
Дания. Плей-офф, 28 тур
Рандерс
1 : 1
06.04.2019
Вендсюссель
Брондбю
Дания. Суперлига, 15 тур
Брондбю
- : -
23.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 14 тур
Копенгаген
1 : 0
08.11.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 13 тур
Брондбю
2 : 0
01.11.2026
Орхус
Дания. Суперлига, 12 тур
Рандерс
1 : 3
23.10.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 11 тур
Оденсе
2 : 1
18.10.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 10 тур
Брондбю
5 : 2
11.10.2026
Люнгбю
Информация о матче
Стадион:
Херринг Стэдиум
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Вендсюссель
Брондбю
«Брондбю» – «Страсбур»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 августа 2025
2025.08.28 19:50
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2025.08.27 11:58
«ХБ Торсхавн» – «Брондбю»: прогноз и ставки на матч 24 июля 2025 с коэффициентом 1.85
2025.07.23 09:23
«Атлетико» продал Васса. Он травмировался в дебютном матче и больше не играл за мадридцев
2022.08.13 10:19
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2022.02.11 17:51
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