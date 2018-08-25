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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Портимоненси - Санта-Клара
Портимоненси - Санта-Клара: обзор матча 25 августа 2018
Портимоненси
25.08.2018, суббота, 18:30
Португалия. Примейра, 3 тур
2 : 2
Завершен
Санта-Клара
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Портимоненси - Санта-Клара
84'
Желтая карточка
А. Карвальо
45'
+1
Желтая карточка
Патрик
Начало матча
Статистика матча Портимоненси - Санта-Клара
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Портимоненси
Португалия. Примейра, 34 тур
Фаренсе
1 : 3
18.05.2024
Портимоненси
Португалия. Примейра, 33 тур
Портимоненси
2 : 2
11.05.2024
Риу Аве
Португалия. Примейра, 32 тур
Спортинг
3 : 0
04.05.2024
Портимоненси
Португалия. Примейра, 31 тур
Портимоненси
0 : 2
28.04.2024
Морейренcе
Португалия. Примейра, 30 тур
Фамаликан
2 : 2
21.04.2024
Портимоненси
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 12 тур
Морейренcе
- : -
28.11.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 11 тур
Санта-Клара
1 : 2
08.11.2026
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 10 тур
Маритиму
0 : 2
01.11.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 9 тур
Санта-Клара
1 : 2
26.10.2026
Бенфика
Португалия. Примейра, 8 тур
Каза Пиа
0 : 0
10.10.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 7 тур
Санта-Клара
0 : 0
20.09.2026
Брага
Информация о матче
Стадион:
Эстадио ду Портимоненсе
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Портимоненси
Санта-Клара
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