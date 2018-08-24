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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Эстремадура - Депортиво
Эстремадура - Депортиво: обзор матча 24 августа 2018
Эстремадура
24.08.2018, пятница, 23:00
Испания. Сегунда, 2 тур
0 : 1
Завершен
Депортиво
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эстремадура - Депортиво
Желтая карточка
М. Джалу
90'
88'
Желтая карточка
К. Сантос
58'
Желтая карточка
В. Гомес
Желтая карточка
Ф. Тьенса Нуньес
54'
Желтая карточка
А. Баррера
26'
Начало матча
Статистика матча Эстремадура - Депортиво
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Эстремадура
Испания. Кубок, 1/32 финала
Эстремадура
1 : 2
04.12.2025
Севилья
Испания. Кубок, 1/64 финала
Эстремадура
3 : 1
28.10.2025
Лас-Пальмас
Испания. Кубок, 1 раунд
Эстремадура
0 : 4
30.10.2024
Жирона
Испания. Кубок, 1 раунд
Эстремадура
1 : 4
01.12.2021
Самора
Испания. Кубок, 1/64 финала
Эстремадура
1 : 2
17.12.2020
Сокуэльямос
Депортиво
Испания. Примера, 14 тур
Депортиво
- : -
29.11.2026
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
3 : 1
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Информация о матче
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