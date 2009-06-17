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Расписание матчей
Кубок Конфедераций
ЮАР - Новая Зеландия
ЮАР - Новая Зеландия: обзор матча 17 июня 2009
ЮАР
17.06.2009, среда, 22:30
Кубок Конфедераций, группа A, 2 тур
2 : 0
Завершен
Новая Зеландия
21'
Б. Паркер
52'
Б. Паркер
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ЮАР - Новая Зеландия
+3
Желтая карточка
И. Вичелич
Желтая карточка
Ш. Смелц
Замена
С. Чабалала
️️️️
Б. Паркер
Желтая карточка
С. Пиенаар
Замена
К. Вуд
️️️️
К. Киллен
Желтая карточка
Э. Бойенс
Замена
️️️️
Л. Бертос
Замена
️️️️
Т. Браун
ГОЛ! 2:0!
Б. Паркер
Пас отдал
Т. Масилела
ГОЛ! 1:0!
Б. Паркер
Пас отдал
Т. Масилела
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЮАР
16
Итумеленг Куне
ВР
3
Тсепо Масилела
ЛЗ
4
Аарон Мокоена
ЦЗ
2
Сибонисо Гакса
ПЗ
11
Теко Модисе
ЛВ
6
МакБет Сибайя
ЦП
17
Бернард Паркер
АП
10
Стивен Пиенаар
ПВ
Главный тренер
Жоэль Сантана
Новая Зеландия
12
Глен Мосс
ВР
3
Тони Локхед
ЛЗ
18
Энди Бойенс
ЦЗ
5
Иван Вичелич
ЦЗ
17
Дэвид Маллиган
ПЗ
11
Лео Бертос
ЛП
7
Саймон Эллиотт
ОП
8
Тим Браун
АП
10
Шейн Смелц
ЦФ
10
Крис Киллен
ЦФ
Главный тренер
Рики Херберт
ЮАР
1
Роуэн Фернандес
ВР
19
Брайс Мун
ПЗ
8
Сифиве Чабалала
ЛП
11
Элрио ван Хеерден
ЦП
7
Лэнс Дэвидс
ЦП
9
Катлего Мфела
ЦФ
Новая Зеландия
23
Джеймс Бэннатайн
ВР
1
Марк Пэстон
ВР
13
Эндрю Бэррон
ЦП
9
Крис Вуд
ЦФ
3-1-3
16
Куне
3
Масилела
4
Мокоена
2
Гакса
6
Сибайя
11
Модисе
17
Паркер
10
Пиенаар
4-1-1-1-2
12
Мосс
17
Маллиган
18
Бойенс
5
Вичелич
3
Локхед
7
Эллиотт
11
Бертос
8
Браун
10
Киллен
10
Смелц
17
Паркер
8
Чабалала
8
Чабалала
17
Паркер
10
Киллен
9
Вуд
9
Вуд
10
Киллен
Остались в запасе
ЮАР
Новая Зеландия
11
Элрио ван Хеерден
ЦП
7
Лэнс Дэвидс
ЦП
1
Роуэн Фернандес
ВР
19
Брайс Мун
ПЗ
9
Катлего Мфела
ЦФ
Главный тренер
Жоэль Сантана
23
Джеймс Бэннатайн
ВР
13
Эндрю Бэррон
ЦП
1
Марк Пэстон
ВР
Главный тренер
Рики Херберт
Остались в запасе
11
Элрио ван Хеерден
ЦП
7
Лэнс Дэвидс
ЦП
1
Роуэн Фернандес
ВР
19
Брайс Мун
ПЗ
9
Катлего Мфела
ЦФ
Остались в запасе
23
Джеймс Бэннатайн
ВР
13
Эндрю Бэррон
ЦП
1
Марк Пэстон
ВР
Главный тренер
Жоэль Сантана
Главный тренер
Рики Херберт
Статистика матча ЮАР - Новая Зеландия
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
ЮАР
Товарищеские матчи. Сборные
Египет
0 : 1
04.10.2026
ЮАР
Чемпионат мира, 1/16 финала
ЮАР
0 : 1
28.06.2026
Канада
Чемпионат мира, 3 тур
ЮАР
1 : 0
25.06.2026
Южная Корея
Чемпионат мира, 2 тур
Чехия
1 : 1
18.06.2026
ЮАР
Чемпионат мира, 1 тур
Мексика
2 : 0
11.06.2026
ЮАР
Новая Зеландия
Товарищеские матчи. Сборные
Новая Зеландия
- : -
15.11.2026
Индия
Товарищеские матчи. Сборные
Китай
0 : 3
27.09.2026
Новая Зеландия
Товарищеские матчи. Сборные
Палестина
2 : 2
24.09.2026
Новая Зеландия
Чемпионат мира, 3 тур
Новая Зеландия
1 : 5
27.06.2026
Бельгия
Чемпионат мира, 2 тур
Новая Зеландия
1 : 3
22.06.2026
Египет
Чемпионат мира, 1 тур
Иран
2 : 2
16.06.2026
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